Bailando 2023: Brian Sarmiento hizo un ritual inédito para ir en busca de la final

Consagrado como una de las revelaciones del Bailando 2023 rumbo al final del programa, Brian Sarmiento redobló la apuesta este miércoles junto a Soledad Bayona. En una puesta inédita dentro del programa, la pareja simuló un ritual con dos invitadas y la puesta en escena dejó boquiabierto al público.

El exfutbolista se presentó en el concurso televisivo con su cuota de amor habitual y advirtió que su compañera “se puso más bruja que nunca”. A un costado de la pista, Sol Ruggeri confesó que tiene “sentimientos encontrados” porque quiere que a su novio le vaya bien y a la vez es la coach de Coti Romero, que también compite en el show.

“La vez pasada me ganaron en puntaje y me fui recaliente. Ahora que espere”, acotó el rosarino. Luego de la previa, su propuesta en la ronda de ritmo libre sembró un silencio inusual en el estudio, algo que recién cambió cuando Flor Vigna picó en punta para los aplausos finales.

A la hora de la evaluación, Sarmiento destacó que la puesta en escena es “algo que no se había hecho” en el Bailando 2023. Sin embargo, Ángel de Brito les bajó el pulgar a los participantes al margen de su look y sentenció: “No me convenció”.

Aníbal Pachano no se quedó atrás del periodista a la hora de las críticas. “Para hacer algo teatral hay que meterse mucho en el personaje y moverse en un lugar diferente”, indicó el coreógrafo. En definitiva, opinó que la propuesta cumplió “a medias” y reservó la calificación para la hora de la sentencia.

¿Qué puntaje obtuvieron Brian Sarmiento y Soledad Bayona en el Bailando 2023?

La ronda de ritmo libre del Bailando 2023 concluyó con 22 puntos para Brian Sarmiento y Soledad Bayona. Frente a las evaluaciones negativas de una parte del jurado, Moria Casán reiteró que son “la pareja más sanguínea” del concurso y les dio la nota máxima.

El rosarino y su compañera armaron un cuarteto en su última presentación. Foto: @negroluengo

Por su parte, Flor Vigna quedó impactada con la performance del exfutbolista de Newell’s y Banfield. ”Me olvido que tu formación es deportiva. Siento que sos un artista de toda la vida”, explicó. Al mismo tiempo, dejó en claro que el camino a la final del concurso es complicado y advirtió. “No noté lo que son ustedes. Necesito más”.