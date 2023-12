“Soy muy extrema”: Coti Romero confesó en la previa del Bailando 2023 cómo sería su cita ideal e impactó a todos

Días atrás, la participante del Bailando 2023 Coti Romero, luego de su ruptura con Alexis “El cone” Quiroga, compartió en sus redes sociales que llegó el momento de apostar al amor y, según su confesión, la correntina estaría conociendo al tiktoker Conrado Villagra.

Muy sincera como siempre, la mediática brindó una interesarte previa en su gala del programa junto con Marcelo Tinelli donde, además de contar que conoció el departamento de su nuevo enamorado, también detalló cómo sería su cita ideal.

“Me gusta lo prohibido”: ¿cómo es la cita ideal de la correntina?

La exparticipante de Gran Hermano admitió que está saliendo con un joven pretendiente y el viernes comentó al aire que se vieron el domingo, pero que por asuntos laborales no pueden verse seguido: “Cuando hay conexión se dan solitos los tiempos, ¿o no te pasó a vos también?”, le dijo a Marcelo, apelando sobre su vínculo con la modelo peruana Milett Figueroa.

“No somos novios, nos estamos conociendo. Pero no voy a decir nada porque siempre que cuento las cosas se caen, van para atrás”, indicó Coti, refiriéndose al romance con el influencer.

Coti Romero y su bailarín bailando cumbia, acompañados de Los Chakales. Foto: Prensa América

Además, antes de iniciar su performance junto a su bailarín Jitsu Díaz y la banda de cumbia Los Chakales, la diva mencionó cómo sería su cita ideal: “Soy muy extrema. Sería ir a nadar con tiburones”. Al instante, el conductor le respondió: “Pero el objetivo del flaco de máxima sería un chape. No está pensando ‘uy tengo que ir a escalar el Himalaya, tengo que ir a nadar con tiburones’”.

Emocionada con la idea, Romero retrucó: “Ese día le propuse: ‘¿qué tal si hacemos algo como una prenda y nos tiramos a la pileta?’, porque ahí estaba prohibido tirarse. Y él me dijo ‘ah sí, puede ser, pasa que está prohibido’. Y bueno, ahí está el juego”.

Finalmente, Coti le dijo que “ahí está lo divertido”, y reveló que no se vieron más desde aquel día, pero no porque no quieren sino por falta de tiempo de ambos.