Desde el Monumental, Coti Romero posó con la camiseta de River y se llevó todas las miradas

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Coti Romero no paró de crecer. Su personalidad y carisma innato la convirtieron en una de las preferidas del público, y supo capitalizar esa popularidad al máximo. Hoy, su cuenta de Instagram suma seguidores todos los días. Allí se muestra auténtica y sin filtros, combinando looks súper producidos con momentos íntimos de su rutina: entrenamientos, salidas con amigas y reflexiones personales que comparte con total espontaneidad.

Coti Romero deslumbra a todos con su estilo.

En esta oportunidad, la exhermanita se animó a compartir con sus seguidores en Instagram algunas fotos de su visita al Monumental, donde fue a ver el partido de River ante Universitario por la fase de grupos de la Copa Libertadores, que terminó en empate.

Coti Romero dijo presente en el Monumental

Con la camiseta del millonario y una campera XL arriba para combatir el frío, la rubia dijo presente en la platea y se sacó fotos en distintas poses.

La indirecta de Coti Romero para Franco Colapinto

A través de su cuenta oficial de Instagram, Coti Romero compartió una historia mostrando parte de su rutina matutina. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue el contenido en sí, sino un detalle que no pasó desapercibido: en la televisión, se podía ver claramente una conferencia de prensa de Franco Colapinto.

La foto íntima de Coti Romero con guiño para Franco Colapinto que despertó rumores de romance.

Este guiño no tardó en generar rumores sobre un posible interés de la influencer en el piloto argentino, quien actualmente está soltero y, según se sabe, no cierra la puerta a nuevas oportunidades amorosas. ¿Nace una nueva pareja del mundo del espectáculo y el deporte? Solo el tiempo lo dirá.

La indirecta de Coti Romero para Franco Colapinto.

Un dato no menor que sumó aún más picante a esta historia es que Coti Romero es fanática de River Plate, mientras que Franco Colapinto ha declarado públicamente su amor por Boca Juniors. Sin embargo, esa histórica rivalidad futbolera no parece ser un obstáculo. Después de todo, cuando se trata de amor, no hay clásicos que valgan ni camisetas que separen: si hay conexión, no existen rivales que puedan frenarlos.