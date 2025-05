Coti Romero apostó por un cambio de look y lo mostró desde todos los ángulos en un video para sus fanáticos

Desde que dejó la casa de Gran Hermano, Coti Romero no hizo más que crecer. Su personalidad y ese carisma tan propio la convirtieron en una de las favoritas del público, y no hay dudas de que supo aprovecharlo. Hoy en día, su cuenta de Instagram no para de crecer: suma seguidores a diario y se muestra tal como es, sin filtro. En su perfil hay desde looks súper producidos hasta momentos más íntimos de su día a día, pasando por entrenamientos, salidas con amigas y reflexiones personales que comparte con total naturalidad.

Coti Romero enamora a sus seguidores en las redes

En esta oportunidad, la exhermanita decidió compartir con sus fanáticos de las redes un video en el que muestra su cambio de look tras su paso por la peluquería. En el video se puede observar que apostó por un cambio de color hacia un rubio acaramelado y posó con un top negro y un jogger color gris, comodidad extrema a la hora de pasar por la peluquería.

La indirecta de Coti Romero para Franco Colapinto

A través de su cuenta oficial de Instagram, Coti Romero compartió una historia mostrando parte de su rutina matutina. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue el contenido en sí, sino un detalle que no pasó desapercibido: en la televisión, se podía ver claramente una conferencia de prensa de Franco Colapinto.

Este guiño no tardó en generar rumores sobre un posible interés de la influencer en el piloto argentino, quien actualmente está soltero y, según se sabe, no cierra la puerta a nuevas oportunidades amorosas. ¿Nace una nueva pareja del mundo del espectáculo y el deporte? Solo el tiempo lo dirá.

Un dato no menor que sumó aún más picante a esta historia es que Coti Romero es fanática de River Plate, mientras que Franco Colapinto ha declarado públicamente su amor por Boca Juniors. Sin embargo, esa histórica rivalidad futbolera no parece ser un obstáculo. Después de todo, cuando se trata de amor, no hay clásicos que valgan ni camisetas que separen: si hay conexión, no existen rivales que puedan frenarlos.