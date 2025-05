Coti Romero eligió el crop top más atrevido y lo combinó con un minishort infartante

Desde que salió de Gran Hermano, Coti Romero no paró de sumar seguidores ni de hacer crecer su popularidad. Su paso por el reality la posicionó como una de las favoritas del público y todo ese magnetismo que mostró en la casa, lo trasladó a sus redes sociales. En Instagram, especialmente, Coti se volvió una figura muy activa. Comparte de todo: desde parte de su rutina diaria, sus looks más llamativos, viajes y momentos personales, hasta reflexiones más íntimas que conectan con su comunidad.

El look de Coti Romero para conquistar la noche porteña

En esta oportunidad, la correntina mostró su look elegido para una noche de fiesta porteña: apostó por un crop top que dejó mucha piel a la vista en color negro y lo combinó con un minishort con aberturas y acordonado en los laterales.

Para completar el look, llevó accesorios en plata y el pelo suelto con ligeras ondas. En pocas horas la exhermanita se llenó de likes y comentarios de sus fanáticos, que no dudaron en halagarle el look y felicitarla por su belleza.

Coti Romero renunció a su trabajo en Telefe tras su separación de Nacho Castañares

A un mes de anunciar su separación de Nacho Castañares, Coti Romero decidió dar un paso contundente para priorizar su bienestar: dejó su lugar en el streaming de Fuera de joda, el programa de Telefe que compartía con su ex. La correntina explicó que su decisión está directamente relacionada con el cuidado de su salud emocional y mental, y que no se sentía cómoda continuando en ese espacio.

¡Terminó el amor! Coti Romero se separó de Nacho Castañares

“Prefiero no hacerlo”, dijo con sinceridad al explicar los motivos de su salida. Según sus palabras, el ambiente se había vuelto incómodo para ambos y ya no estaba disfrutando la experiencia como antes. La influencer fue contundente: no está en condiciones de continuar con un proyecto laboral que le genera malestar. Con esta decisión, dejó en claro que su equilibrio personal está por encima de cualquier compromiso profesional.