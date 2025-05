Transparencias y ropa interior a la vista: Coti Romero eligió el look total black más jugado

Desde que salió de Gran Hermano, Coti Romero no paró de crecer en popularidad. Su carisma y personalidad la convirtieron en una de las favoritas del público, y eso se refleja en sus redes: cada vez suma más seguidores en Instagram, donde muestra un poco de todo—su rutina, sus looks y hasta reflexiones personales.

El look total black con transparencias de Coti Romero

En esta oportunidad, la exhermanita conquistó a sus seguidores con un look total black que dio que hablar. Eligió un mono negro completamente transparente que dejó a la vista su ropa interior, también en negro, compuesto por un top y una colaless. La rubia llevó el pelo suelto y con ligeras ondas y apostó por accesorios sencillos para que el verdadero protagonismo se lo lleve el outfit.

La relación de Coti Romero y Nacho Castañares comenzó de manera polémica y terminó de una forma aún más llamativa. A mediados de marzo del 2025, la pareja anunció su separación a través de un comunicado en sus redes sociales. Si bien ambos dedicaron amables palabras para con el otro, ahora comenzaron a circular rumores de una posible tercera en discordia.

¿La engañó con otra ex Gran Hermano? Coti Romero estalló contra Nacho Castañares: “Lo que me tuve que fumar”

Luego de visitar fugazmente Fuera de Joda, stream al que renunció tras la ruptura, Coti Romero estalló contra su ex. “¡Lo que me tuve que fumar! Pero como yo no soy tibia, a mí sí me ven hacer cosas y los otros santitos", repasó Ángel de Brito leyendo las picantes frases que Coti subió a Instagram.

Coti Romero enamora en redes con sus looks.

“A mí no me jodan porque yo no quiero saber nada más. Me chupa un huevo él y todo lo que tenga que ver con él. ¡Déjenme en paz!”, agregó la correntina con el temperamento que la caracteriza.