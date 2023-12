Escándalo en Gran Hermano 2024: Furia y Williams protagonizaron una dura pelea, ¿hay expulsión?

Gran Hermano 2024 completó su segunda semana al aire y dentro de la casa ya pasó de todo. Hay amistadas, posibles amores, enemistades, peleas, llantos y risas, pero hay algunos jugadores que resaltan sobre el resto, no solo por sus personalidades, sino que también por el juego que proponen para la audiencia.

Una de las participantes que mayor trascendencia tomó en la audiencia de Gran Hermano 2024 es Juliana “Furia”, quién con su personalidad extrovertida y exagerada divierte y entretiene a los televidentes. Aunque, al mismo tiempo, genera conflictos con sus compañeros.

Juliana "Furia" de Gran Hermano

“Furia” ya superó dos placas de eliminación, en la primera se salvó y quedó afuera Hernán, y en la segunda, quedó afuera Axel. De esta manera, su nombre toma fuerza dentro de la casa más famosa. Al día siguiente de la segunda eliminación, los participantes realizaron la prueba de líder y Juliana protagonizó un escándalo.

En una oportunidad, algunos de los participantes se encontraban en el arena de la casa y de repente, “Furia” ingresó corriendo, mientras la perseguía Williams “El Paisa”. Martín Ku lo tomó para que no alcanzara a Juliana y “El Paisa” la acusó de haberle pegado.

Williams, participante de Gran Hermano 2024 Foto: instagram

Williams muy enojada y a los gritos se dirigió a Juliana y le dijo: “que flashas la con** de tu hermana, me venís a pegar a mí, la pu** que te pario. Ni mi mamá me pega. ¿Para qué pegas?”. A lo que “Furia” le respondió: “no te pegué, fue un cachetazo no más”.

No se supo que pasó después porque se cortó la transmisión de Gran Hermano 2024 y aunque no hay imágenes de que Juliana le haya pegado a su compañero, este la acusó y el video se viralizó en las redes sociales.

¿Podrían expulsar a “Furia” por el escándalo con Williams?

Al viralizarse el video, en Twitter se comenzó a hablar sobre la posible expulsión de “Furia”. Lo cierto es que aún no hay imágenes de la agresión física, pero en el caso de que haya sucedido, es probable que Gran Hermano tome medidas severas contra Juliana y Williams, y en el programa de esta noche haya sobre rojo, ya que la violencia no esta permitida ni justificada.