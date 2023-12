La abstinencia golpearía en Gran Hermano 2024: el cordobés Emma Vich protagonizó una feroz pelea

En plena Navidad, Emma Vich, el peluquero cordobés de Gran Hermano 2024, protagonizó una pelea subida de tono con Lucía, la salteña participante del reality. En el episodio, intervinieron otras compañeros como Agostina y Catalina, en defensa de la joven.

El cordobés se mostró enojado porque ya no había cigarrillos, debido a una mala compra que hicieron en el supermercado. Esto desató una interna feroz con Lucía y se dijeron de todo. Incluso, algunos compañeros tuvieron que sostener a la joven en medio de la pelea.

QUÉ PASÓ ENTRE EMMA VICH, EL CORDOBÉS PELUQUERO, Y LUCÍA, LA SALTEÑA

La discusión inició por un comentario al pasar. Agostina, la expolicía, le dijo a Emmanuel: “Me molestó porque viniste a pedir”, en referencia a un cigarrillo. La mujer le reclamó que se enteró que Emma tenía cinco cigarrillos escondidos. “Si vos te dejás llenar el oído, boluda. Preguntame a mí. Me convidó Flor después. Me los encanuté”, reconoció el cordobés.

Es en ese momento en que Lucía se metió en la charla y consultó a qué hora había pedido los cigarrillos Emma. El peluquero estalló de furia. “Dejá de meter púa, ridícula. Estás desde hoy metiendo púa con ella. No seas boluda. Después te vas a la pieza con los pibes y te cagás de risa. Y las cuereás a todas ellas. Así que, ojo. Vas con los pibes y hablás de ella, de ella y de ella”, lanzó el cordobés.

Esto desató el enojo de la salteña, quien tuvo que ser sostenida por sus compañeros para que no se abalanzara sobre Emmanuel. “A mí no. Te digo ya que me digas qué dije de cada una. Yo no hablo mal de nadie”, sostuvo la joven salteña. “Te saqué la ficha. No vas a decir que hablo mal de alguien, porque yo no hablo mal de nadie”, se defendió.

Emma Vich insistió en que Lucía había “pinchado” a Agostina para hablar mal de él. Fue ahí que intervino Catalina para defenderla. “No, Emma. Eso es de mala leche. Que digas que ella nos saca el cuero a nosotras no te lo creo. A vos no te lo creo. No habló mal de nadie”, dijo.

VIDEO: LA POSIBLE ABSTINENCIA POR FALTA DE CIGARRILLOS EN GRAN HERMANO 2024

Tras una mala compra en el supermercado, hicieron mal el cálculo para la compra de cigarrillos. Esto motivo a diferentes choques entre los compañeros. Varios estuvieron protagonizados por Emma, el cordobés peluquero.

Tras la pelea con Lucía, los usuarios de las redes sociales compartieron un video del cordobés culpando a la joven salteña de esconderle sus cigarrillos. Asimismo, muchos internautas comentaron sobre la posible abstinencia al cigarrillo que estaría padeciendo Emmanuel.