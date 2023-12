“Que cordobés de mi@#$”: el desagradable gesto de “negro Onty” en Gran Hermano 2024

Siendo uno de los primeros nominados, el cordobés monero, Hernán Ontivero o conocido como el “negro Onty”, tuvo un desagradable gesto dentro de la casa de Gran Hermano 2024 que le valió hasta un fuerte insulto.

El participante fanático del cuarteto, que tiene como ídolo a Carlos “La Mona” Jiménez, estaba el viernes por la tarde junto a tres participantes del programa en el comedor. Cuando faltaban minutos para almorzar, lanzó una flatulencia que no escapó a los micrófonos.

Como si nada, el “negro Onty” sonrió y siguió con su caminata. Mientras que, los chicos que estaban sentados en el sillón salieron caminando a gran velocidad. Sin embargo, Lisandro Navarro manifestó su malestar y sentenció: “Que cordobés de mi@#$”.

EL “NEGRO ONTY”, NOMINADO EN GRAN HERMANO 2024

Cabe recordar que, Ontivero recibió siete votos y es uno de los primeros nominados para abandonar la casa de Gran Hermano 2024. Casi todos lo nominaron por la misma razón: chistes “desubicados”.

Algunas participantes manifestaron que sienten incomodidad con lo que dice Onty, mientras que su compañero cordobés, Emma Vich dijo: “No me gustan los chistes con enfermedad, no es de mi agrado”.