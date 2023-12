El “negro Onty” es uno de los nominados de Gran Hermano 2024: la polémica razón por la que lo votaron

El cordobés monero, Hernán Ontivero o conocido como el “negro Onty”, fue el primer nominado que Santiago del Moro anunció esta noche en Gran Hermano 2024. La primera reacción de Onty fue sorprenderse, ya que segundos antes de escuchar su nombre, dijo que no esperaba estar en placa.

El participante recibió siete votos, y casi todos lo nominaron por la misma razón: chistes “desubicados”. Algunas manifestaron que sienten incomodidad con lo que dice Onty, mientras que su compañero cordobés, Emma Vich dijo: “No me gustan los chistes con enfermedad, no es de mi agrado”.

VIDEO: LA INOPORTUNA FRASE QUE UTILIZÓ EL CORDOBÉS AL NOMINAR EN GRAN HERMANO 2024

En las redes sociales, respaldaron la opinión de los hermanitos que lo votaron. En una de las publicaciones hechas en X (exTwitter), una usuaria escribió: “Por este tipo de comentarios el domingo se va este paj... HERNÁN al 9009″. En consonancia con esto, Hernán pronunció una inoportuna frase al votar a Catalina.