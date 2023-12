El tenso cruce entre Coti Romero y Martín Salwe en el Bailando: “No sos una mujer recontra empoderada por decir bolucedes”

La pista del Bailando no deja de ser escenario de cruces y polémicas. En esta ocasión, una de las participantes más picantes del programa, Coti Romero, no se quedó callada y mandó al frente a Martín Salwe. La correntina mandó lo mando al frente acusándolo de decir cosas en su contra, mientras que el periodista amenazó con demandarle por injuria.

Todo comenzó cuando Martín apuntó contra Coti asegurando que inventaba rumores para que se hable de ella. Sin embargo, la correntina le respondió afirmando que el romance que tiene con su pareja de baile, Nenu López, es falso.

El cruce en la pista del Bailando

Luego de la presentación de Martín y Nenu, Coti aseguró: “Voy a decirle nada más a Martín, que la otra vez salió a decir que yo inventé un romance con alguien porque no sé hacer otra cosa que polémica. Perdón, pero acaba de decir Minett que inventaste un montón de cosas para tirarle a ella y no solamente eso, sino también el romance, que encima salieron hasta chats y todo, pero en eso ni me meto, ahora yo sé que están bien”.

Y continuó diciendo: “Que no salga a decir cosas mías, porque encima estuviste diciendo ayer en la cafetería: ‘Esta va a caer’. Estaba mi amiga y te escuchó. Queres previa a costa mía, que no te voy a dar ese privilegio”. Mientras que Martín le respondió: “Bueno, te mando un beso. Hablaste un montonazo, ¿con qué me quedo? Porque me perdí”. “Pasaste de Nenu, chat, Minett, bar, amiga, va a caer, previa. Muchos conceptos, dame un graph”.

A lo que Coti le contestó: “Con tus inventos. Con tus abogados quedate”. Martín amagó en darle consejos a la correntina, pero ella no se lo permitió: “Voy a terminar presa por todas las cosas que haces y decís”.

Pero Martín no se quedó callado: “Vos dijiste en un medio púbico: ‘Voy a contar en la pista todo lo que sé de martín’. Te escucha el país, ¿qué queres decir?” Mientras que Coti aseguró que no le iba “a dar el privilegio”, y apuntó que se burlaba “de las mujeres, de los homosexuales, que le decís tragasables a los gays”.

Por su parte, Martín le contestó: “Mi consejo que te doy, que espero que lo tomes de verdad, lo que estás haciendo ahora es un error. Porque desde el impulso, vos como comunicadora en un medio público, tenes que tener un poco más de conciencia. Lo que recién hiciste es un error, es un injuria, es un perjurio, tenes que tener más responsabilidad con las palabras, no podes decir cualquier cosa. Acá hay gente que estudió periodismo, yo también estudié, me recibí de dos carreras, porque a vos te pueden demandar”.

Coti, sin dudarlo, le dijo que lo demande, “si no te demandaron con todo lo que hiciste, a mí no me van a demandar”. Pero Martín no se quedó callado: “Ahora está en mí, ir a jugar un partido de fútbol con mis amigos o mandar una carta a documento, espero que lo cambies, porque de verdad es un error. No sos super poderosa, no sos una mujer recontra empoderada por decir bolucedes, por tirar cosas, es re peligroso, dañas muchas imágenes”.

El inicio del conflicto

En el streaming de Intrusos, Martín comentó que el supuesto romance entre Coti y su bailarín, Jitsu Díaz, era para generar controversia porque “se está quedando sin previa”. “Dijo que yo invento cosas para que hablen de mí y es lo peor que pudo haber dicho porque yo sé muchas cosas de él. No estoy enojada, pero sí harta. Para vos Martín, espero que te la banques porque te voy a decir un montón de cosas. No tengo que inventar cosas y si hago polémica o no discúlpame, pero es mi show”, le contestó la correntina.

Y continuó: “En cambio vos, no te inventas solito las cosas, te las tiene que inventar alguien más porque ni siquiera para eso servís. Nosotros le inventamos el romance. Ahora se dio, qué lindo, pero nos tiene que agradecer. Imagínate la buena onda que había que lo estábamos ahí bancando con remeras de él diciendo no soy gato, una feroz mentira, y ahora viene a decir esto de mi”.

“Nosotros lo tuvimos que inventar, La tía Sebi, porque no me llevo el crédito de nada. Él le dijo’ dame una mano Sebi porque se que hacer’. Milett lo estaba comiendo, no existía. Hoy es real, pero que nos de las gracias, tiene que venir a arrodillarse”, aseguró Coti.

Captura de pantalla donde Nenu aclara que la relación con Martín es ficticia. Foto: LAM

Por otro lado, recientemente LAM publicó en su redes sociales una captura de una conversación en la que Nenu le blanquea el vínculo que tiene con Martín: “Y escucha, Mariano de la Canal o Salwe van a armar amorío conmigo porque el chabón no tiene previa”, se puede leer entre los mensajes.

“Te aviso porque van a decir que chapamos, pero nada que ver. Y en mis historias, Mariano dice que me vio con alguien”, continuó Nenu. Mientras que el receptor de los mensajes le contesta: “Está bien que me lo digas, me gusta tenerlo en cuenta para poder cambiarlo. Tranquila, es tu trabajo”.