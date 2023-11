Coti Romero no para: habló de mensajes con Julieta Poggio por “el beso” con Marcos y Charlotte Caniggia la liquidó

El supuesto affaire entre Coti Romero y Marcos Ginocchio no deja de sumar polémicas. El ganador de Gran Hermano desmintió lo sucedido a través de las redes sociales, pero la correntina afirma que es real y redobló la apuesta: confesó que tuvo una conversación con Juli Poggio y dio detalles de cómo fue el acercamiento con el salteño.

Mientras Marcos estaba en Finlandia cumpliendo con un compromiso laboral, hizo un vivo en Instagram para charlar con sus seguidores y le preguntaron si había visto lo que había dicho Coti. “Vi algo cuando estábamos en el aeropuerto, pero me parece que lo dijo en joda la prima, porque si no, no entiendo”, respondió el salteño, negando cualquier tipo de beso.

Coti Romero dio detalles del beso con Marcos Ginocchio

A pesar de las declaraciones del salteño, la correntina habló con LAM y no escatimó en dar detalles: “Fue entre nosotros dos. Vi que un montón de gente que decía: ‘Mentirosa, mentirosa’. Hace un montón que la gente de mi entorno lo sabe. Tengo pruebas de mensajes, pero no lo voy a mostrar, ¿para qué?”.

Y continuó: “De ese mismo día tengo las pruebas cuando me dijeron: ‘Vení al after’, la dirección, cuando salimos que él me pone: ‘Ya me voy prima’, porque yo en un momento salgo de ahí de dónde estábamos porque nos separó el amigo de él, Marcos Pérez, del beso. A mí no me suma ni me resta, lo conté como una joda del streaming... Igualmente, yo después le pedí disculpas a Marcos porque yo no pensé que llegaba a causarle problemas”.

“No sé si con el trabajo, con alguna chica, te juro que me quedé mal. Mira si le estoy causando algún problema, por eso le pedí disculpas. Me contestó, me lo voy a guardar para mí. Te juro que yo digo: ‘Tanto problema por un beso, ni que fuera que maté a alguien. Yo sé que fue real y él lo sabe, entonces después lo que pase alrededor o lo que digan los otros, ya está”, añadió.

Cuando le preguntaron sobre lo que sucedió después del beso, afirmó: “Cuando nos separa, yo me quedo a un costado, y después digo: ‘Me voy para adentro, me siento re incómoda’, porque era como en el balcón. Había una ventana de vidrio, los que estaban adentro veían. En ese momento veo algo de mi ex, que no me gustó para nada, y me quedé en la escalera llorando”.

Coti Romero y Marcos Ginocchio dentro de la casa de Gran Hermano. Foto: Captura de pantalla: Telefe

Y continúo diciendo: “Me puse re mal, yo venía de tener una relación con él, y en esa recibo mensaje del primo: ‘Prima, me voy’. Capaz dijo: ‘No me siento cómodo con esta situación’, habrá pensado cualquier cosa, es suponer, capaz se tenía que ir. En esa digo: ‘Para, me quiero ir yo también, estoy así llorando, re mal’”.

Después detalla que todos se suben al ascensor y cuando ella se sube a un auto para volver a su casa, recibe un mensaje de Marcos: “Acodarte que la salud mental es lo primero”. “Me vio muy mal en ese momento”, afirmó Coti.

¿Cómo fue la conversación con Juli Poggio?

Por otro lado, confesó que también tuvo que aclarar lo que había sucedido con Juli Poggio. A la bailarina y actriz la habían relacionado desde el programa de Gran Hermano con Marcos y muchos fanáticos querían que terminen juntos, pero ambos negaron un romance.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en los Premios Martín Fierro 2023. (Gentileza Telefe)

“Me mandó un mensaje a ese día si era cierto y yo le conté cómo fue y me pone: ‘Gracias por la posta’. Ella quería saber de mujer a mujer. Yo le dije la verdad”, afirmó la correntina y también aclaró que primero Juli le mandó mensajes por WhatsApp, que terminó eliminando, y después le habló por Instagram.

Coti continuó diciendo: “Dolió en un momento, porque si ellos tenían algo yo no lo sé, no me lo dijo, en ese momento no lo habrán blanqueado. Ya está, tampoco es que tengo una relación con él, ni nada. Le conté la verdad, le dije: ‘¿Para qué te voy a mentir?’”.

¿Qué dijo Coti Romero sobre las declaraciones de Marcos Ginocchio?

Cuando le preguntaron si había visto que Marcos desmintió el beso, ella aseguró que lo había visto y aclaró: “No sé qué decirte, obviamente que al principio pensé: ‘Capaz a él lo necesitan con otro perfil y de repente sale esto’, por eso le pedí disculpas. ‘Mira si te hizo algún daño trabajando, sé que estás re bien ahora’. Sentí capaz que fue por ese lado”.

Fuerte cruce en la pista del Bailando entre Coti Romero y Charlotte Caniggia

Mientras Coti intenta desprenderse de lo que ocurrió con Marcos, en la noche de este lunes, la correntina protagonizó otra polémica junto a Charlotte Caniggia. Los cruces entre ambas comenzaron cuando la correntina confesó que Caniggia había dicho que, tanto Wanda como Zaira Nara, estaban en el programa por hacer algo indebido.

Cuando la modelo tuvo que emitir sus votos negativos para sus contrincantes, no dudó a quién iba a nominar. “Lo tengo superdefinido”, confesó. Cuando Marcelo Tinelli le preguntó las razones de haber elegido a esa persona, Charlotte dijo: “Primero, porque no me quiero hacer más enemigos acá. Segundo, no la soporto”.

Y aclaró: “Es una mujer mala”, y señaló que su voto iba para Coti Romero. “No la quiero, es bardera, me mandó al frente, le hice la cruz”, comentó Caniggia. Pero la correntina no se quedó callada: “¿Soy competencia?”.

Y Charlotte salió a responderle: “Para nada, mi amor, no me llegas ni a los talones”. “Veremos, discúlpame, pero la que quería estar en el streaming sos vos y estoy yo, así que no sé”, se defendió la correntina.

“Solo vas a dirigir el streaming, bebe”, comentó Charlotte. “No, y la pista también”, aseguró Coti. “Estás muy subida al pony me parece”, opinó la modelo. “Yo soy una reina, me puedo subir dónde quiera”, finalizó la correntina.