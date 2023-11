Polémica confesión de Coti Romero: reveló con qué ex participante de Gran Hermano se besó

Oficialmente Coti Romero ya se olvidó de su ex novio, Alexis ‘El Conejo’ Quiroga. Sin pelos en la legua, la correntina confesó en el Bailando con qué ex participante de Gran Hermano tuvo un affaire generando mucha polémica, ya es una de las parejas menos pensadas.

La revelación de Coti Romero

Como Coti llegó tarde al programa, los compañeros de streaming le hicieron cumplir una prenda, sacó un papelito de una caja que decía: ‘Pasar por el camarín de Marcelo con una confesión’. En el comienzo del Bailando, el conductor leyó lo que la correntina había escrito y comentó: “Hoy es día de confesiones. Vino Coti y me dijo: ‘Me di un beso con un ex Gran Hermano que no era El Conejo’.

Y aseguró diciendo: “Ángel seguro lo va a sacar. Estuve charlando con ella y le dije: ‘¿Beso qué es? ¿Un piquito?’ y me dijo que no, que fue chape con lengua”. En ese momento, Ángel de Brito empezó a nombrar a todos los participantes varones de Gran Hermano ‘Holder, Maxi...’, pero Coti no opinaba.

Aunque Mariano de la Canal, que ya sabía quién era, acotó “es de primera línea”, siguieron sin adivinar. Ya rendidos, Marcelo opinó: “No sé, quedamos ahí, no se sabe ¿No va a decirlo, Coti?”. Pero la correntina aseguró que no lo iba “a quemar”.

Quién fue el ex Gran Hermano que besó Coti Romero

Sin embargo, Ángel de Brito no se iba a quedar con la duda y averiguó quién era hasta descubrirlo: “Ya me contaron quién era el candidato de Coti. En la Bresh, a quien se picoteó en un after... No me hagas que no. Fue al ganador de Gran Hermano”.

Sin dudarlo, Mariano de la Canal le preguntó: “¿Chapa bien?”, pero la correntina no respondió, mientras todos en el canal aplaudían y decían: “Es muy lindo”, “Es un chico muy bueno”. El conductor y Ángel siguieron insistiendo: “Está muda Coti ¿Cómo besa Marcos?”.

La correntina se defendió diciendo: “Nos podemos besar con mucha gente. No significa nada eso”. Sin embargo, el conductor le respondió: “No, yo no ando a los chapes con todo el mundo. Acá te estamos preguntando: ¿él besa bien?”.

Muy tímida, Coti dijo que ‘sí', pero Marcelo no se quedó conforme: “De 1 a 10, puntaje...”. “No ando puntuando los besos de la gente”, se refirió Coti. Después de tantas insistencias de sus compañeros de streaming y de los jurados, Coti terminó confirmando: “Besa bien”.