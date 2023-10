Coti Romero, ¿botinera?: la correntina confesó en el Bailando que está “empezando algo” con un futbolista

Parece que, definitivamente, se acabó el amor entre Coti Romero y el Conejo Quiroga. Y así lo manifestó la exparticipante de GH, en la gala del Bailando del jueves 5 de octubre. La correntina le confesó a Marcelo Tinelli que mucha gente la atrae y que está soltera, pero que hay un jugador de fútbol muy especial en su vida.

Antes de las inesperadas declaraciones de la correntina, el conductor leyó los mails que Conejo le había mandado pidiéndole de volver con ella, pero enojada por las infidelidades cometidas por el cordobés, la influencer no quiere saber nada.

¿Quién es el nuevo amor de Coti Romero?

Ángel de Brito, sin pelos en la lengua, no lo dudó y le preguntó: “¿Estás con un tal Gero Laiker?”, refiriéndose al conocido influencer. Sin pensarlo, Coti le dijo que no: “Él ya es del pasado”. A lo que el periodista, volvió a insistir: “Ah, ¿ya estuviste?”; y la mediática asintió.

Luego, Ángel la interrogó mencionando al jugador de River, Ezequiel Barco, el cual, en galas anteriores, la correntina había tratado de histérico ya que la seguía y dejaba de seguir en Instagram, buscando atraer su atención. Pero, por segunda vez, la joven volvió a negar su amorío. “Ojalá pueda decir con quién estoy, estoy empezando algo”, respondió, dejando a todos con la boca abierta.

Coti Romero junto al tiktoker Gero Laiker. Foto: Captura de video

“El chico con el que te ves, ¿es jugador de fútbol?”, preguntó Marcelo, intentando adivinar quién es la nueva presa de Coti y, pensativa ante tal reveladora pregunta, dijo “puede ser...”.

En instantes, la influencer indicó: “Pero hay mucha gente que me atrae. Hace un rato, uno me empezó a seguir alguien que me atrae mucho, entonces voy a darme la oportunidad”. Y, entre risas, Marcelo cuestionó esta postura y aseguró que él no piensa eso cada vez que alguien lo sigue en Instagram; e inmediatamente la correntina le remarcó: “Bueno, pero yo no estoy en pareja. Estoy soltera”.

“¿Se puede saber de qué club es?”, insistió el conductor, y Coti Romero, cansada de que le inventen rumores, respondió: “No porque ya van a empezar a especular, yo dije que nunca estaría con un jugador, pero bueno, ‘nunca hay que decir nunca’”.