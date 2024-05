Nathy Peluso a corazón abierto previo al lanzamiento de su disco: “Soy genuina”

Nathy Peluso es una de las artistas más importantes en Argentina. Luego de estudiar actuación y optar por diferentes trabajos que no la satisfacían, la cantante logró convertirse en uno de los exponentes latinos más importantes de la música urbana.

“En mis canciones hablo de lo que me pasa”, destacó la intérprete de “Ateo” en una de sus entrevistas.

Bajo esta premisa, la artista anunció la llegada de su tercer álbum “Grasa”para el 24 de mayo. Ante ello, Pablo Motos, periodista español, decidió entrevistar en “El Hormiguero”, donde dio más detalles de su disco y personalidad.

Grasa, ¿El álbum más personal de Nathy Peluso?

Al conversar con la artista, el periodista le consultó sobre el significado detrás del nombre. Ahí, Peluso entabló que “Grasa” es una palabra con múltiples significados, algo que la caracteriza.

“La palabra grasa tienen un montón de interpretaciones (...) por eso es una palabra que me representaba. Al final la meta es que esa palabra te suene a lo que te hizo sentir ese viaje (...) de acá a la China siempre grasa fue funky, es que está rico. Todos los placeres de la vida tienen grasa”, explicó la cantante.

Nathy Peluso en "El Hormiguero" (España) . Su última presentación en el programa fue hace 3 años. Foto: Antena 3

Seguidamente, cuando Motos le consultó el detrás de su portada del disco (donde aparece ella en una foto espejo con tres pantalones y sin camisa), la cantante detalló que buscaba connotar intimidad y cercanía.

“Es una declaración de intensiones. Elegí esa tapa porque es la que más refleja la intimidad. Yo quería expresar eso, como invitar a la gente a mi casa y a charlar. Creo que esa foto era la más intimista y el celular es un signo que nos va a seguir interpelando”, determinó Nathy Peluso.

La portada de "Grasa" , el tercer álbum de Nathy Peluso. Foto: Genius

Nathy Peluso a corazón abierto

Desde otro ámbito, el conductor de “El Hormiguero” le consultó si su fuerte carácter habría provocado problemas. Allí, la protagonista de la Session 36 de Bizarrap exclamó que no lo veía de esa forma, dado que siempre se consideró genuina con todo y sus críticas.

“No, yo siento que mi caracter me hace vivir las cosas que tengo que vivir. Porque soy genuina, y no nos tenemos que cohibir por si nos hace pasar factura”, determinó la cantante.

Con este mismo punto, determinó que desde chica sentía que no encajaba. Sin embargo, aseveró que eso le ayudó a tener fuerza. “Me pasó de chiquita que yo no era lo que la gente esperaba (...) eso si me pasó un poco de factura porque me dio fuerza, poder. Yo siento que es todo lo que tienes que vivir”.

Finalmente, la cantante aseguró que era bastante maniática al crear canciones. En este sentido, determinó que era sumamente obsecionada.

“Me parece que en los detalles y en lo minucioso está la excelencia y yo siempre la busco, es un poco mi obsesión, soy un poco neurótica con esos detalles”, reconoció.