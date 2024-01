Quiénes son los 7 artistas argentinos que estrenarán nuevos álbumes en 2024

La música urbana es un género con muchos artistas en Argentina, tanto hombres y mujeres ponen en lo más alto a la música del país con hits que suenen en todo el mundo. Además, la mayoría realiza gira por países europeos y de toda Latinoamérica.

En este 2023 hubo muchos lanzamientos de álbumes de diferentes artistas como, Tini Stoessel, Emilia Mernes, Duki, Khea, Nicki Nicole, Lali, entre otros, y demostraron lo talentosos que son. Además, distribuyeron sus canciones con shows por distintas partes del mundo.

Este 2024 traerá nuevas canciones y nuevos álbumes de otros artistas, que a través de entrevistas y publicaciones le dieron un adelanto a sus fans.

Nicki Nicole. Foto: Instagram

Qué artistas urbanos lanzarán música en 2024

En primer lugar, Tini Stoessel, quién en una entrevista dijo: “no falta mucho, es la primera vez que abro mi corazón de esta manera. Es un álbum completamente distinto, no tiene nada que ver con lo que alguna vez hice”. Además, aclaró que por primera vez contará su historia.

Luego, el rapero, Trueno a través de su cuenta de Twitter avisó sobre el próximo álbum que lanzará y escribió: “2024 es el año, es nuestro y no hay brake para nadie. Nuevo disco, nueva era”.

Trueno sobre su próxima álbum Foto: Twitter

La artista que también lanzará un nuevo álbum es Nathy Peluso, quién en una entrevista para los 40 principales dijo: “no te puedo adelantar mucho porque todavía no es el momento, pero está muy cerca de suceder algo que llevo mucho tiempo deseando que suceda. Ya hice todo mi disco y es momento de empezar a contar una gran historia. Tiene grandes pilares y uno de ellos es transmitir mensajes grandes”.

Nathy Peluso. Foto: instagram/nathypeluso

Por otro lado, Wos, cuando lanzó su sencillo “Morfeo” escribió en su cuenta de Instagram: “un fragmento más de este material que se viene y ya va tomando forma”. Es decir, que 2024 espera por mucha nueva música del rapero.

Wos. Foto: No Duerm

Se une a la lista el trapero, Lit Killah, quién a mediados de diciembre de 2023 lanzó su nuevo sencillo, “Facetime” y dijo: “ultimo temita del año gente, espero lo disfruten. 2024 prometo mucha más música que este año”.

Lit Killah Foto: Instagram

También, el joven, Tiago PZK subió una historia a su cuenta de Instagram e insinuó que el próximo año lanzará nueva música, ya que escribió: “como vamos a arrancar el 2024, no doy más de la manija”.

Tiago PZK Foto: Instagram

Por último, María Becerra en una entrevista con F! 88.7 anunció noticias sobre su próximo álbum y dijo: “el nuevo álbum que estamos planteando es muy diferente. Estamos probando con géneros que nunca había hecho, es música que me encanta escuchar y no me atrevía a hacerla”.