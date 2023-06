Tini Stoessel preocupó por su estado de salud y Rodrigo De Paul rompió en llanto durante su show

Tini Stoessel brindó un show en Coruña, España frente a miles de sus fans que bailaron y corearon todos sus hits. La cantante argentina los dejó impresionados con su energía y despliegue sobre el escenario. Desde la platea quien no sacó los ojos de la “Triple T” fue su novio Rodrigo De Paul, que disfruto del espectáculo y también se emocionó hasta las lágrimas.

Durante el inicio del show, dos de los temas más importantes de Tini fueron “No me vuelvo a enamorar” y “Quiero volver”, el tema que grabó con su ex novio Sebastián Yatra, que no estuvo físicamente, pero sonó su voz. En este momento se pudo ver a Rodrigo De Paul totalmente emocionado, observando a su novia arriba del escenario con mucho orgullo. Las imágenes trascendieron por en un video que publicó una espectadora en las redes sociales.

Hace unas semanas la artista argentina tocó fondo y estaba a punto de bajarse del show. Pero, según afirmó, pudo salir a flote gracias a la ayuda de su familia, amigos, de su psicóloga y de una de las personas más cruciales que tiene en su vida: su actual pareja, Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Foto: Instagram

Este fue el show que inició el Tini Tour y será el primero de muchos. La gira continuó este domingo con la actuación en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el próximo miércoles 28 en la plaza de toros de Córdoba. Durante el mes de julio se presentará en Cádiz, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria, Murcia y en Roquetas de Mar.

Tini se confesó frente a su público y rompe en llanto

Una de las declaraciones más polémicas de la artista fue que tocó fondo, tanto los fans como sus seres queridos se preocuparon mucho por la salud de la autora de “Las Jordans”. Fue la misma Tini quien se quebró durante el show que brindó en España y entre lágrimas declaró: “Hace tres semanas veía muy lejano poder volverme a subir arriba de un escenario”.

En una nota que brindo hace unos días, la cantante declaró: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales” y agregó, “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.