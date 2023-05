Luego del lanzamiento de su álbum “Cupido”, Tini Stoessel fue consultada acerca de sus inspiraciones para esta nueva etapa. Durante una entrevista, la cantante argentina comentó acerca de las influencias que la marcaron y se volvió viral en las redes sociales. En Twitter, los usuarios criticaron sus dichos y la compararon con otras figuras del ambiente como Lali Espósito.

En el video, Tini habla acerca de Britney Spears y la moda de los 2000 como dos de sus más grandes influencias en esta nueva etapa. “Lo plasmo mucho arriba del escenario quizás también mezclándolo con género urbano también un poco de pop”, aseguró.

Sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien en las redes sociales. “Tini querida de mi life, tu álbum no tiene ningún tipo de inspiración en Britney, ni en los 2000, tu álbum tiene bases de cumbia y reggaeton disfrazado por el supuesto pop urbano. Llamar pop a una canción de reggaeton o cumbia me parece una falta de respeto. besis”, escribió un usuario de Twitter al respecto de las declaraciones de la cantante.

El tweet se viralizó tanto que superó el millón de visualizaciones y los 12 mil ‘me gusta’ y abrió el debate entre miles de usuarios. Mientras que la fuente original que publicó el video extraído de TikTok agregó “Lila casi lali” lo cual generó una ola de comentarios comparando a ambas artistas. Así como también muchos fans pidieron que dejen de compararlas ya que tienen estilos diferentes.

Tini Stoessel fue duramente criticada por sus dichos en una entrevista y la compararon con Lali Espósito Foto: Twitter

Los dichos de Tini Stoessel que causaron polémica

Tras la enorme repercusión que tuvo el fragmento de la entrevista, algunos seguidores de Tini Stoessel se encargaron de buscar la entrevista completa. En la versión extendida queda en claro que la pregunta era acerca de la inspiración para sus shows y no en cuanto a su música en sí.