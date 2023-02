Tini Stoessel celebró San Valentín de una manera muy especial: con el lanzamiento de “Cupido”, el single que lleva el mismo nombre de su próximo álbum que saldrá este viernes 17 de febrero. Sin embargo, en las redes sociales fue acusada de plagiar un videoclip de Ariana Grande.

En “Cupido”, Tini Stoessel aparece frente a cámara, en una sala blanca completamente vacía lookeada con su particular estilo, mientras canta sobre desamor. Rápidamente, los usuarios de Twitter notaron el parecido con el video de “In my head”, de Ariana Grande, y la acusaron de plagio.

Además de copiar la escenografía del material audiovisual de la cantante estadounidense publicado en julio de 2019, muchas personas encontraron similitudes de la narrativa y los recursos utilizados en el nuevo tema de “La Triple T”.

Pese a las buenas críticas, algunos fanáticos de la artista de “7 rings” no le perdonaron a la argentina el hecho de copiar el “Vogue Cover Video Performance” y compartieron su opinión en Twitter. “El hecho de que el video de tini tiene el MISMO concepto que el video de in my head de ariana grande me saca de quicio” fue uno de los mensajes publicados.

Las similitudes entre el videoclip de Tini Stoessel y Ariana Grande:

Tini Stoessel lanzó “Cupido” y la acusaron de plagio: ¿qué le copió a Ariana Grande? Foto: Twitter

Las críticas a Tini Stoessel y su equipo por copiar el videoclip de Ariana Grande

Mientras que otros usuarios prefirieron repartir las responsabilidades y criticaron al equipo de Tini Stoessel por no haber sido capaz de ver las similitudes con el video original de Ariana Grande. Aunque aún no se sabe si habrá sido una especie de homenaje.