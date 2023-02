Rodrigo De Paul reveló el apodo que le puso a Tini y contó la anécdota de la foto de Messi con la Copa

A casi dos meses del Mundial Qatar 2022, Rodrigo De Paul habló sobre cómo vivió la consagración de Argentina campeón mundial. Durante una entrevista remarcó el importante rol que cumplió Tini Stoessel en aquel momento. Además, reveló el apodo que le dice a su novia y una divertida anécdota de cómo tomó la famosa foto de Lionel Messi en la cama con la copa.

Respecto al difícil momento que atravesó cuando se filtró la información que tenía una lesión y estaba en duda su continuación en el Mundial, Rodrigo De Paul confesó que acudió a su pareja para que lo consuele. “La llamo a Tini, que no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar de fútbol conmigo, porque yo a veces le comento. Entonces, le digo ‘no sé qué hacer, si jugar o no’. Pero era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico, eso me sacaba un poco de presión, de responsabilidad porque me dejaba decidir a mí”, recordó.

Tini y Rodrigo en una de las visitas en Qatar. Foto: Instagram

A continuación reveló qué fue lo que la cantante le dijo del otro lado de la línea: “Ella me decía ‘cómo te sentís’. Yo le decía no sé, la verdad que no sé cómo me siento, si voy a poder correr rápido, si voy a poder patear y mañana es el partido’. Ella me dice ‘yo te voy a apoyar, decidí con el corazón que no te vas a arrepentir’”.

Rodrigo y el reencuentro con Tini Foto: Instagram

“Esto a mí, una persona fuera del fútbol, mi pareja, me había dicho algo que sirvió. No me iba a arrepentir. Por suerte no pasó lo malo, quedar afuera. Me iba a arrepentir más en el caso de no arriesgar”, sentenció De Paul acerca de las palabras claves de Tini en la previa del partido con Países Bajos.

Tini y De Paul en un show de la cantante. (Instagram Rodrigo de Paul)

El apodo que le puso Rodrigo De Paul a Tini y la historia detrás de la foto de Lionel Messi en la cama con la Copa

Rodrigo De Paul contó una divertida anécdota de cómo sacó la mítica foto de Lionel Messi acostado en la cama con la Copa del Mundo y la influencia que tuvo Tini Stoessel. “Él quería hacer una terrible foto pero de la Copa no más”, recordó el futbolista y agregó “malísima la foto que estaba sacando, malísima” con énfasis. “Entonces claro, no te digo que soy fotógrafo pero como estoy al lado de La Triple, ella me dice ‘la luz tiene que ser así’ cuando a veces me pide que le haga alguna foto”, dijo llamando a Tini por su apodo La Triple.

“Entonces algo entiendo”, agregó y a continuación explicó cómo se le ocurrió la famosa pose que quedó en la historia. “Estaba acostado y le digo ‘a ver ponete ahí que hacemos una’ y nada, empezamos a joder, a jugar un poquito y nada, quedaron buenas”, detalló. “Yo me subí a la máquina y le saqué 100 fotos, imaginate, le di el mate, le dije que se ponga así, tengo 200 fotos en el teléfono”, agregó entre risas.