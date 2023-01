Los tatuajes son otra forma de arte que utilizan las personas para expresarse. Muchas de las celebridades del género urbano se caracterizan por sus llamativos diseños grabados con tinta permanente en su piel. Una de ellas es Tini Stoessel, quien desde hace varios años decidió comenzar a marcar su cuerpo con delicados símbolos y frases dedicadas a sus afectos más íntimos, como su papá, su mejor amiga, Carola, e incluso algunos que comparte con Rodrigo De Paul.

Hace algunos días, Rodrigo De Paul reveló los nuevos tatuajes que se hizo. Además de la fecha 18.12.22, el día que salió campeón del mundo con la Selección Argentina, incorporó unas mariposas que estarían dedicadas a Tini Stoessel.

El tatuaje que ambos tienen en la mano

Ella por su parte, recientemente compartió una foto en la cual se ve que tiene el mismo tatuaje que su novio, dos corazones unidos, solo que en diferentes sectores de su cuerpo. Además, ambos llevan tatuada la frase “Más bieeen”, lo que sería un código interno de la pareja.

Los tatuajes de Tini Stoessel dedicados a Rodrigo De Paul, su papá y su mejor amiga Foto: Twitter

Otro de los tatuajes más personales de la cantante es sin dudas el que tiene dedicado a su padre, Alejandro Stoessel. Luego de que se recuperara de su difícil internación, el empresario le escribió “Te amo” en un papel y su hija decidió grabarlo sobre su cuello para llevarlo siempre con ella.

Los tatuajes de Tini Stoessel dedicados a Rodrigo De Paul, su papá y su mejor amiga Foto: Web

Por último, uno de los primeros tatuajes que se hizo Tini Stoessel fue junto con su mejor amiga Carola. El diseño elegido es una mano en forma de un puño con dos dedos levantados recreando el gesto de “amor y paz”. Un claro reflejo de su filosofía de vida, ya que además tiene frases como “All you need is love”, del clásico tema de The Beatles, y la palabra “Imagine”, del cantante John Lennon, así como también el símbolo de la paz en su nuca.

Los tatuajes de Tini Stoessel dedicados a Rodrigo De Paul, su papá y su mejor amiga Foto: Web

Los tatuajes de Tini Stoessel y sus significados

Otro de los llamativos diseños que escogió Tini Stoessel para llevar en su piel es un pequeño hipocampo en su cadera. Según los especialistas, los tatuajes de caballito de mar son una forma estupenda de honrar a nuestros padres Son un símbolo de buena suerte, elegancia y prudencia.

Los tatuajes de Tini Stoessel y sus significados Foto: Twitter

“La Triple T” también se tatuó una delicada medialuna y varios puntos decorativos en uno de sus dedos de la mano.

Los tatuajes de Tini Stoessel y sus significados Foto: Instagram

Como gran persona creyente, la artista lleva la palabra “Fe” en la parte exterior de su pie derecho.

Los tatuajes de Tini Stoessel y sus significados Foto: Twitter

Además, tiene una diminuta rosa que simboliza el amor puro, la pasión y la belleza.