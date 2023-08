Tini Stoessel le dio el mismo final a Rodrigo De Paul que a Sebastián Yatra: la insólita coincidencia

Después de innumerables especulaciones, distintas versiones y rumores circulantes, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron oficialmente su separación a través de sus cuentas de Twitter, emitiendo comunicados casi idénticos. En las publicaciones simultáneas realizadas en la noche del martes 1 de agosto, destacaron la frase: “Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”.

Tuits de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul Foto: Twitter

La noticia de la ruptura entre Tini y Rodrigo De Paul tomó de sorpresa a muchos. Aunque desde hace varios días circulaban rumores de separación. Fue durante la emisión del programa LAM (América), Ángel de Brito compartió los detalles de sus conversaciones con ambas partes. También brindó más información sobre cómo se produjo la separación entre la artista y el futbolista de la Selección Argentina, quienes hicieron pública su relación en junio de 2021.

“Tini me llamó anoche, a eso de las 10 y media. Yo estaba cenando y charlamos largo y tendido. Después me llamó otra vez a las 12. Hoy a la mañana de vuelta volvimos a charlar, porque ella quería anunciarlo de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque fuiste siguiendo todo el romance como fue y nunca contaste cosas que no eran o te sumaste a cosas que no eran’. Realmente me sorprendió”, comenzó relatando el presentador.

¿Por qué se separaron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Según Ángel de Brito, Tini le aseguró que la ruptura no se debió a la intervención de terceras personas, a pesar de los rumores circulantes. El motivo principal detrás de la decisión de separarse de Rodrigo De Paul radicó en que ambos sintieron dificultades para mantener la relación debido a las exigencias y responsabilidades que enfrentan.

“Ahora se va a quedar unos días más en Miami y después vuelve a Madrid para terminar su gira. Luego tiene que ir Puerto Rico, para grabar un video. Y después tiene que volver a Estados Unidos”, detalló Ángel.

También compartió detalles sobre sus conversaciones previas con el futbolista del Atlético de Madrid y reveló que volvió a hablar con él después de que la noticia de la separación se hiciera pública. De Paul expresó en un mensaje escrito: “Un poco lo que te dijo Tini: hay mucho mucho amor, pero hicieron mucho daño. No sé si es para siempre (la separación) ni nada. La verdad que creo que esto puede aflojar la cantidad de especulaciones y las cosas que dijeron”.

La coincidencia entre la separación de Tini con Rodrigo de Paul y Sebastián Yatra

Algo que no se les escapó a los fans tras el anuncio de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul fue una llamativa coincidencia en el mensaje de la cantante. Los usuarios de las redes sociales se encargaron de buscar en los archivos y encontraron que la artista comunicó de la misma manera tanto su separación con el futbolista como con Sebastián Yatra.

En su momento, la cantante de “La triple T” eligió la red social Twitter para comunicar su separación con el cantante colombiano. Ahora, tres años después, sorprendentemente, hizo un comunicado muy similar y solo cambió el nombre de su ex y algunos adjetivos para anunciar su ruptura con el futbolista. Los fans notaron el patrón y no dejaron pasar la coincidencia.

Tini Stoessel comunicó de la misma manera tanto su separación con Rodrigo De Paul como con Sebastián Yatra. Foto: Twitter

Las reacciones de los usuarios de Twitter fueron muy ocurrentes y no tardaron en colmar la red social con miles de comentarios. Los fans expresaron su sorpresa y algunos incluso hicieron comparaciones humorísticas entre los dos comunicados de separación, destacando la similitud en la forma en que Tini Stoessel anunció ambas rupturas. La noticia rápidamente se convirtió en tendencia y generó un intenso debate en la plataforma.

“Ya tiene el siguiente en borradores para cuando acabe con el próximo”, “El de yatra era un poquititito mas sentido”, ”Yo reciclando los mensajes de feliz cumpleaños d un año a otro”, “Yo me mato si recién me separo y veo que mí ahora ex usa EL MISMO TEXTO que uso para anunciar su antigua ruptura”, fueron algunos de los tantos mensajes que escribieron los tuiteros.