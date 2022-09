Tini Stoessel habló sobre las canciones que le dedicó Sebastián Yatra: “Metí la pata”

Tini Stoessel está viviendo un exitoso presente a nivel profesional y personal. Su relación con Rodrigo De Paul continúa creciendo a paso firme y cada vez que pueden se hacen tiempo en sus agendas para estar juntos. Sin embargo, la cantante habló sobre su ex pareja Sebastián Yatra y causó revuelo en las redes sociales.

Durante una reciente entrevista le propusieron hacer un juego a Tini Stoessel en donde tenía que actuar ante una situación particular. “Tu reacción cuando escuchas una canción de tu ex y dices ‘esa me la está dedicando a mí’” fue la consigna elegida.

Pero la cantante argentina no entendió qué era lo que tenía que hacer así que respondió como si fuese una pregunta. “Hay mucho cariño entonces como que es desde un lugar bonito y hemos vivido cosas muy lindas. Me gusta mucho su música y siempre que escucho alguna canción que la he conocido antes es con mucho amor” declaró frente a cámara.

“¿De qué ex estamos hablando?” dijo la entrevistadora. “No sé, decime vos” contestó la artista y luego se dio cuenta de su error. “Ah ¿yo metí la pata?” consultó entre risas. “Yo dije ‘el único ex que canta es Sebastián’. Bueno nada, nos queremos, nos llevamos bien y si yo escucho alguna canción nada, la mejor, imaginate” aclaró.

“El último beso” de Tini Stoessel y Tiago PZK estaría inspirada en Sebastián Yatra

“Ahora que no estás tú escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. Toy convirtiendo еn money el tiempo quе perdí”, dice una de las estrofas de la nueva canción de los argentinos. Para sus fans, la artista haría referencia a “Oye”, la canción que sacó tras su ruptura con el colombiano.

Otra de las partes llamativas de la canción Tini dice: “Y me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde. Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde” por lo que sus seguidores creen que podrían estar dedicadas a su ex novio.

LAS RAZONES QUE TERMINARON LA RELACIÓN ENTRE SEBASTIÁN YATRA Y TINI STOESSEL

En una entrevista con Susana Giménez, la conductora argentina le preguntó al músico por su relación pasada con Tini Stoessel. Sin pensar mucho, Yatra contestó: “Sabes que muchas veces las personas ven que algunas cosas si no duran son un fracaso y no es así”. Rápidamente la rubia retrucó: “Tampoco se puede mantener un amor a mil kilómetros de distancia”.

Es así que el artista contó las verdaderas razones del fin de la relación: “Es complicado cuando las cosas son muy expuestas y tan pequeños. Tienes que tener una madurez muy grande para tener una relación a distancia y muy expuesta”.