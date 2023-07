Tiago PZK apuró a Lionel Messi en su presentación en el Inter de Miami: “Si vos te quedas acá...”

El cantante y rapero argentino, Tiago PZK, se encuentra en un gran momento de éxito gracias al lanzamiento de su último tema titulado “Asqueroso”. La canción ha sido recibida con una avalancha de entusiasmo por parte de sus fanáticos y ha escalado rápidamente a los primeros lugares de popularidad.

Además, recientemente Tiago PZK ha tenido la oportunidad de brillar en uno de los eventos deportivos más esperados del año. El pasado 16 de julio tuvo el honor de cantar en la presentación del legendario futbolista Lionel Messi en el Inter de Miami. El artista animó el evento con su música frente a una impresionante audiencia de más de 18 mil personas.

Tiago PZK junto a Leonel Messi Foto: instagram

Con su carisma y talento, el cantante hizo que la velada fuera aún más especial, creando un ambiente y aportó toda su energía durante el evento. La presencia de Gotti A en la celebración no solo resalta su popularidad como artista, sino también su conexión con el mundo deportivo, en especial con Lionel Messi.

Tiago PZK y Lionel Messi Foto: Instagram

A pesar de su momento de éxito y alegría, el rapero argentino vivió un incómodo episodio durante una sesión de fotos con el público presente. Mientras posaba para las fotografías, algunas personas lo confundieron con Duki a lo que él respondió con frustración: “No soy Duki, la con*** de tu hermana”.

Tiago PZK contó cómo fue conocer a Lionel Messi

Durante una entrevista con el famoso youtuber Chente Ydrach, Tiago PZK compartió detalles de su emocionante encuentro con el futbolista número uno del mundo, Lionel Messi.

En la amena conversación, el cantante habló sobre su participación en la celebración de la llegada de Messi al Inter de Miami. Sin embargo, lo que más destacó del relato del rapero fue su motivación para asistir a este importante evento, fue conocer a su ídolo. El cantante reveló que la razón principal por la que decidió estar presente en la celebración fue tener la oportunidad de encontrarse cara a cara con el famoso futbolista.

El artista argentino relató que la lluvia y la logística del evento amenazaron con arruinar su esperado encuentro con su ídolo. Cuando llegó a la celebración, el clima no estuvo de su lado, ya que una fuerte lluvia comenzó a caer sobre el evento. Además, el orden de presentación de los artistas se modificó y, en lugar de cantar en su turno original, terminó siendo uno de los últimos en presentarse. Esta situación frustró al cantante, quien empezó a pensar que no tendría la oportunidad de ver a Lionel Messi.

“Fue un día medio raro, llegamos, se largó a llover, en el caribe siempre es lluvia, sol, lluvia, sol. Nos atrasaron el evento, dos horas, iba a cantar primero y terminé cantando casi último, entonces yo estaba super bajado” y luego agregó lo que pensaba mientras sucedía el evento: “Messi va a subir, va a venir y a decir hola chau, me voy a mi casa con mis hijos”.

En el desenlace de la emotiva anécdota, Tiago PZK compartió cómo la actitud de Lionel Messi hizo que toda la experiencia diera un giro inesperado y memorable. A pesar de los obstáculos y la lluvia, el cantante y su manager decidieron enfrentar la situación con determinación y se dirigieron al sector donde se encontraba el deportista, incluso cuando la seguridad intentaba impedirles el paso.

Una vez allí, el rapero se percató de que los hijos de Messi lo observaban con curiosidad. Fue entonces cuando recordó un momento especial en el que los hijos del futbolista se habían grabado cantando una de sus canciones, y él les había enviado un saludo a través de Instagram. Esta conexión previa con la familia del astro del fútbol añadió un toque significativo a la experiencia.

Justo cuando estaba por retirarse, Antonela, la esposa de Messi, lo notó y lo llamó. Sorprendido, Tiago se acercó, y allí fue recibido con una sorprendente calidez y humildad por parte de Lionel Messi y su familia.

“El chabón vino, se acercó, me dio un abrazo. Yo le dije ‘che, mira me atrasaron el show, si vos te quedas acá yo me subo a cantar’ si no, no me subo y me dijo ‘yo me quedo, subite’”. Este fue uno de los diálogos que tuvo el cantante argentino con el Dios del futbol, como si fueran amigos desde siempre y con una sencillez y humildad única.