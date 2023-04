El gesto de Lionel Messi que conmovió al cantante de La T y La M: “Yo no lloro por nada pero…”

El famoso dúo La T y La M se han convertido en la banda favorita de Lionel Messi y de toda la Selección Argentina de fútbol. Tal es así que en varias oportunidades han cantado en eventos exclusivos para el equipo tras salir campeón mundial: desde la fiesta privada del 10, hasta el partido amistoso frente a Curazao en Santiago Del Estero.

Sin embargo, los integrantes de La T y La M aún no se acostumbran a ser tan cercanos de sus ídolos. En una entrevista, el cantante Tobías Medrano recordó un gesto de Lionel Messi que lo conmovió por completo.

“Estaba con mi mamá y mi hermano, que son mi familia. También tengo dos hermanos más, pero que no viven conmigo”, explicó el joven cuando comenzaba a relatar su anécdota. “En ese momento estaba en el sillón, eran no sé las 8 de la noche del 24, de Nochebuena, y me empieza a sonar, a explotar el celular. Todos mandándome mensajes”, continuó.

En ese momento pensó que se trataban de saludos por Navidad pero no fue así. “Me estaban enviando todos la historia de Leo”, confesó. “Cuando entro a los mensajes que me mandaban era la historia de Leo, de Antonela bailando con nuestro tema. Encima a falta de una, subió dos”, reveló en el programa radial Perros de calle.

“Si bien uno siempre sueña en grande, y piensa en que esas cosas van a llegar de nada, me llegó en ese momento y como que me tocó”, confesó el joven. Por último, agregó: “Yo no lloro por nada y te digo la verdad, yo soy muy frío, muy pocas cosas me provocan sensibilidad y eso como que me tocó”.