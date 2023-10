La guerra entre Coti Romero y Lourdes Sánchez pone en llamas al Bailando: “Se hace la que no me conoce”

La última participación de Lourdes Sánchez en el Bailando 2023 trajo un cruce muy esperado con su rival correntina Coti Romero. Ambas sacaron chispas en la pista y dejaron en claro que será muy difícil que sean buenas compañeras.

Todo comenzó cuando Lourdes pasó al frente para recibir su voto secreto del jurado, allí Tinelli comentó: “Ella me mandó un mensaje ayer, me dijo: ‘Qué malo que sos conmigo’. Tremendo”, a lo que ella respondió: “Deja de pelearme, sos peleador, siempre me tiras”. Marcelo no se quedó callado: “¡Yo no había dicho nada! Después veo que estás en todos los programas diciendo que te critico y que te peleas con Coty”.

“Yo no me peleé con nadie”, afirmó Sánchez contundente. “Bueno… sí, se peleó ayer con Coty”, insistió el conductor. Luego de que él le preguntara sobre Coti, ella dijo: “No me cae bien. La verdad que no”.

La picante respuesta de Coti Romero a Lourdes Sánchez

Tras escuchar los comentarios de la otra correntina, Coti Romero exclamó: “Ella va por todos los programas hablando de mi, pero viene acá y se hace la que no me conoce. Porque si va a andar por todos los programas hablando de mi y no quiere que yo me defienda y me dice acomodada. Acomodada en la silla, sí, tranquilamente... donde vos querés estar... Pero...”.

La cara de Lourdes fue de indiferencia y decidió contestar con el silencio. Fue por eso que habló con Tinelli sobre otro tema y fingió no haber escuchado los dichos de Coti.

Aún así, luego de conversar simpáticamente sobre las coreografías, antes de irse, lanzó un último palito para Romero: “¡Vamos el streaming! Me gusta ese grupo, Cris”. Tinelli exclamó: “Pero no está Coti” y Cris Vanadía, el conductor del streaming, finalmente acotó: “Ahora se acuerda de nosotros, hasta hace un rato no se acordaba, no entiendo nada”.