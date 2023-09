Guerra de correntinas: el picante comentario de Coti Romero sobre Lourdes Sández en el Bailando 2023

El Bailando 2023 no para de dar la nota y Coti Romero es una de las protagonistas más recurrentes de los escándalos. Además de su disputa con su ex pareja El Conejo, con quien ha tenido más de una discusión al aire, esta vez su enfrentamiento fue con la actriz y bailarina, Lourdes Sánchez, quien también es correntina.

Hace pocos días, había salido a la luz que Sánchez habría armado un grupo de WhatsApp con los participantes del Bailando 2023, pero con algunos excluidos: “Bailando sin hermanitos?”, haciendo referencia a los recién salidos del popular programa Gran Hermano.

Coti Romero reaccionó al video de su ex besándose con otra mujer

Coti Romero, al enterarse de ese grupo, expresó: “Me parece bajo, muy bajo. Como la persona que lo creó”. Además, ese no sería el primer conflicto entre ellas: “Desde antes de todo esto, ya se notaba que no le caía muy bien y no me conocía. Después como que sí intentó tener buena onda, pero yo me doy cuenta de que no es así. No importa. Yo vengo a bailar acá en la pista”, indicó Coti.

El punzante comentario de Coti Romero sobre Lourdes Sánchez

Luego de todo eso, en el último programa del Bailando, Marcelo Tinelli llamó a la correntina de 21 años a hablar por lo que había ocurrido con el polémico video de Alexis Quiroga. Al acercarse a la pista, el conductor dijo: “Es una correntina que Lourdes Sánchez detesta”.

Lourdes Sánchez

Luego, le preguntó a Coti: “¿Vos también la odias a Lourdes Sánchez?”, a lo que ella respondió: “Ella me tiró mala onda desde el primer día. Ni siquiera estaba convocada y ella ya estaba diciendo que yo no tenía técnica y que no sabía bailar, pero ella había sacado un disco sin saber cantar”.