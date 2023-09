¿El Conejo y Karina La Princesita?: la reacción de Coti Romero sobre la supuesta relación

En medio del escándalo entre Coti Romero y El Conejo por un video que salió a la luz de Alexis besándose con otra mujer, lo que probaría una supuesta infidelidad a la ex Gran Hermano, ella habló sobre su relación con él y hasta deslizó una supuesta vinculación de Quiroga con la famosa cantante de cumbia Karina.

La correntina visitó el programa de Desayuno Americano, donde uno de los noteros le comentó que se la veía apenada sobre la situación y ella contestó: “Es que sí, fue una noche que pensé que iba a ser re divertida. Pero, cuando estaba bajando del auto, me entero de esto”.

Coti Romero, angustiada al confirmarse la infidelidad del Conejo. (Captura América TV)

Además, le preguntaron sobre su reacción y ella dijo: “No me sentía bien. Pero no quiero abandonar esto porque es lo que me hace bien. Luché para estar acá y no voy a permitir que una persona me baje, nunca”.

“Me enteré por las redes. Él perfectamente sabe cómo son las cosas y por algo me siguió escribiendo y pidiéndome perdón. Me decía que no era él, que lo intentemos de nuevo. Quería que fuera a cenar con él para tener un conversación pero no, eso no va a suceder más. Yo no le creo absolutamente más nada. Él tuvo la oportunidad (de decirme la verdad) porque yo le había preguntado si había estado con alguien. No fue capaz de decirme absolutamente nada. Yo me merezco algo mejor y lo digo orgullosa”, expresó la influencer.

Coti Romero

Los rumores de la noche entre El Conejo y Karina La Princesita

Además, llamó la atención que el reportero del programa le consultó a Coti sobre los rumores de Alexis con La Princesita: “Vos contaste que incluso allegados a Karina te habían confirmado que él había estado también con ella”, le dijo.

Karina La Princesita

Ella contestó: “Sí, varias personas me lo dijeron y yo no lo creía porque no lo quería creer”. Los rumores habían surgido desde la fiesta de los Martín Fierro, de donde se los había visto volver juntos.