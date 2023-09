La reacción de Coti Romero cuando le mostraron el video de “Conejo” Quiroga a los besos con otra: “Lo que más me duele es...”

Si Coti Romero buscaba tranquilidad, se metió en el lugar equivocado: en el streaming del Bailando le mostraron el video de “El Conejo” Quiroga a los besos con otra chica y la correntina no se quedó callada.

“¿Es el ‘Cone’, no?”, consultan los conductores del streaming, que contó nuevamente con la presencia de Coti. La influencer confirmó que se trata de su ex y que las imágenes son de cuando Alexis viajó con amigos a las sierras de Córdoba.

¿Qué dijo Coti Romero sobre el video de “Conejo” Quiroga a los besos con otra?

“Fue hace poco, cuando fue con sus amigos a las sierras y nosotros estábamos bien”, comienza diciendo la correntina y después lanza una contundente crítica contra su ex: “¿Sabés que es lo que más me duele? Que no tenga los huevos suficientes para decirme”.

Al mismo tiempo, la correntina contó que ella cuando se tomaron un tiempo le contó que se había visto con otra persona y por eso le reprocha la traición al cordobés. “Yo se lo dije y él me reprochó tanto eso, demasiado”, remarcó la exGH y detalló que luego volvieron a intentar sacar a flote el amor, pero en el medio pasó esta infidelidad del “Cone”.

“Me dio mucha cosa porque salieron tantos rumores míos con Gastón Edul y otras personas, eran todas fake news. No salió ni un solo video porque no existe, y él siempre me sacaba en cara que ‘vos seguramente te viste con este, te viste con tal’”, dijo Coti sobre los celos e inseguridades de su pareja en ese momento.

Tenso cruce en el Bailando entre Coti Romero y “Conejo” Quiroga

Ante esta polémica, los exGran Hermano se cruzaron en la pista: Coti contó más detalles de sus idas y vueltas. “Nosotros, la primera vez que terminamos, terminamos por una mentira de él y yo nunca lo dije. Nadie nunca supo que fue porque él me mintió, me dijo que estaba en un lugar y cuando le hice una videollamada porque me pareció muy raro, estaba en otro”, confesó.

Y agregó: “Y a mí no me vengan con ser tóxica o no, cuando tenés una intuición de que algo no está yendo bien, te pasa algo por el corazón y la mente. Me atendió muy nervioso y fue todo muy raro, entonces yo dije ‘hasta acá llegué’, porque yo también cometí errores, pero nunca a tal punto, una cosa superfuerte”.

“Conejo” admitió la infidelidad: “Fue un error. No voy a negar algo que está en evidencia”, dijo y agregó: “Fue un fin de semana que fui a Córdoba, una noche de boliche y un poco excedido de copas”.

Pero el cordobés sostuvo que no estaban juntos: “No estábamos de novios, pero estábamos en comunicación para retomar la relación”; y la correntina no se quedó callada: “A mí me duele mucho este tema. Pero no voy a permitir que se digan mentiras porque sí estábamos juntos, pero él no quería contarlo públicamente y ahora entiendo por qué”.

El momento se volvió tenso, hubo reproches de ambos lados, pero lo que la correntina dejó en claro es que Alexis no tiene más oportunidades para volver porque le mintió demasiadas veces y no tuvo el coraje de admitírselo.