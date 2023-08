“Tuve que estar al borde de la muerte para entenderlo”, el contundente mensaje de Coti Romero para sus seguidores

Luego de contar el difícil momento que atraviesa en Polémica en el Bar, Coti Romero se refugia en los ensayos del Bailando 2023 y sus amistades de toda la vida. Pero en el medio recibió mensajes de un grupo de seguidores que la hicieron explotar y dejó un contundente mensaje: “Yo voy a vivir mi vida”.

La correntina hace semanas que contó que sufría problemas de depresión, por los que está en tratamiento terapéutico, y días atrás contó que la situación fue sumamente complicada ya que intentó quitarse la vida. Afortunadamente, la exhermanita acudió a profesionales de la salud mental y de a poco va disfrutando de su presente, ese que tanto soñó de chica.

El contundente mensaje de Coti Romero para sus seguidores

Pensando en el Bailando y enfocada en su carrera profesional, Coti volvió a sacudir las redes cuando envió a través de su canal de difusión una catarata de mensajes por el reproche que recibió de un grupo de seguidores. La correntina comentó que recibió varios mensajes en los que le advertían: “Te dejó de bancar este grupo” o “Te va a dejar de bancar”; a lo que la influencer salió a marcar la cancha.

“La gente tiene que entender, me estuve a punto de matar y no es joda, tengo los brazos cortados, las piernas también, todo por lo que estoy pasando no es fácil”, comenzó su descargo y agregó: “Justamente es por esas cosas, porque desde chiquita mis papás mi vivían diciendo ‘no hagas tal cosa porque la gente va a decir que vos sos esto o lo otro o no te van a querer’”.

Los mensajes de Coti Romero a sus seguidores. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, destacó que “la gente que me quiere de verdad, me va a aceptar con todo lo que yo pueda hacer o no, con todas las decisiones que pueda o no tomar, con mis cambios de humor y con mis locuras. Esto soy, y de verdad voy a ser yo”.

Recordó que está en tratamiento y detalló que “el psicólogo me dijo que sea libre y que haga lo que me nazca y deje de pensar en lo que la gente pueda decir”. La joven, de 21 años, contó hace poco que se lastimó y este viernes mostró como le quedó el brazo, asegurando que “ya se está curando” y que “no va a volver a suceder”.

La correntina pidió que la dejen vivir su vida de la manera que ella lo considere, y que “es cansador y doloroso”, vivir pensando en el qué dirán los demás. “Gente tuve que estar al borde de la muerte para entenderlo, y aún me cuesta”, sostuvo, y en otro pasaje del descargo remarcó que ella va a salir adelante y que “no voy a hacer las cosas para el resto”.