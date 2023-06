Coti Romero contó que tiene problemas de salud y sus fanáticos le demostraron apoyo incondicional en las redes

Coti Romero contó que no está pasando uno de los mejores momentos de su vida y pidió ayuda a un psiquiatra, quien le recetó antidepresivos. Además, está yendo a terapia para poder asimilar las cuestiones que la preocupan actualmente.

Esta semana, Sofía “Juju” Jiménez se enteró que su novio le fue infiel y en las redes mucha gente salió a apoyarla, entre los comentarios apareció el de Coti, el cual sorprendió a los usuarios. “Te amamos Sofi. Yo literal estoy con antidepresivos que me recetó el psiquiatra, con psicólogo también”, escribió la ex participante de Gran Hermano que le puso fin a su relación con “El Conejo” hace poco.

La correntina contó que los medicamentos “son muy fuertes” y hace que se maree. Además, aseguró que no tiene apetito y busca refugio en el deporte para pasar el mal momento. “Eso te recuerda cuán importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda mucho y se sale adelante de los dolorcitos que hay en la vida”, expresó la influencer.

Coti Romero apoyó a Sofía "Jujuy" Jiménez en las redes. Foto: Captura de pantalla

“Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años”, fue lo último que escribió Coti. “Hermosa. Te abrazo fuerte fuerte y te mando todo amor desde acá. Vos podes, somos fuertes mujer”, le contestó Sofía “Jujuy” en Instagram.

La respuesta de Sofía "Juju" Jiménez a Coti Romero. Foto: Captura de pantalla

En este marco, los fanáticos de Coti salieron a bancarla en las redes sociales. “Realmente, nosotras te bancamos, te apoyamos y te abrazamos todos los días sea de cerca o de lejos. Mereces todo lo lindo reina. No te das una idea de todo lo que vas a lograr”, escribió un usuario. “Te amo Co. Sos una pequeña guerrera, no te des por vencida nunca. Sos inmensa”, agregó otro seguidor.

Los motivos de la separación de Coti Romero y “El Conejo”

En medio de los rumores de infidelidad, la correntina de Gran Hermano anunció su separación del cordobés. “Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación”, escribió Coti en su historia de Instagram.

La influencer agradeció a sus seguidores por el apoyo a la pareja que nació en el reality y explicó que “cada uno tiene proyectos en los que se quieren enfocar al máximo”, por lo que “creen que es lo mejor”.

Ante la repercusión en los medios, Romero volvió a escribir en sus redes. “No se dejen engañar por boludeces. Jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar”, expresó.

Por último, manifestó que le parece “una locura” tener que aclarar que no hubo una tercera persona en discordia. “No voy a dar notas, no lo hice antes y no lo voy a hacer ahora. Por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien”, concluyó Coti.