¿Quién es el posible compañero de Coti Romero en el Bailando?: Moria Casán ya hizo un filoso comentario

Hacía semanas que se generó la polémica sobre el Bailando 2023: ¿Coti Romero y El Conejo bailarían juntos? ¿Separados? ¿Ella sí y él no? Ambos insisten con que quieren ser pareja, pero en estos días se dijo que ella bailaría con otro artista. Las redes ardieron y Moria Casán hizo un picante comentario al respecto.

Ángel de Brito, en LAM, reveló que la decisión del programa había sido que los novios no bailaran juntos, a pesar de la demanda de los fanáticos. También dio a conocer el posible compañero de baile para Coti Romero: Maxi Diorio, un conocido bailarín que ya había estado en ShowMatch.

El picante comentario de Moria sobre el compañero de Coti

LAM tuiteó la posible pareja de baile para el programa y hubo todo tipo de reacciones; la más polémica fue la de Moria Casán, quien escribió: ”Podría, pero que Maxi la haga bailar a Coty, no a su bulto. Please que a esta altura ya debe tener vida propia. A domar a la pareja Cotybull”.

El polémico comentario de Moria hacia Maxi Diorio. Foto: Twitter

El comentario explotó en las redes por la forma filosa de expresarse de la estrella, aunque la influencer correntina se tomó sus dichos con humor, más allá de su enojo con algunos de los seguidores.

La respuesta de Coti a los fans luego de la noticia del Bailando

De más está decir que la noticia causó revuelo en los seguidores; algunos apoyaban al 100% a la exparticipante de Gran Hermano y otros la criticaron por bailar sin su novio. La correntina se indignó por las reacciones y salió a defenderse en un hilo de Twitter, donde explicó todo lo que ella estaba pasando.

“No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres”, expresó en sus redes y aclaró que El Conejo era su mayor sostén para sobrellevar todo lo que está viviendo.

Los rumores de infidelidad de la pareja ex Gran Hermano Foto: Todo Noticias

Además, se refirió a los rumores sobre infidelidad en la pareja y dijo: “Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven, nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mí, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mí, por nosotros”.

También les contestó a los que la criticaron por seguir queriendo participar en el programa, aunque no esté con su novio, “¿Y cómo no le voy a dar like? Si es mi sueño. Yo pedí estar con él, pero no se puede. Igual, si no se alegran por mí, por algo es”, comentó indignada.