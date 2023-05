Sacaron los trapitos al sol: Daniela Celis enfrentó a Coti Romero

La pelea entre Daniela Celis y Constanza Romero, está más caliente que nunca. Ambas se cruzaron sin filtro en redes sociales. Gran Hermano sigue dando que hablar a través de los ex participantes de la casa más famosa del país. Desde que finalizó el último programa del ciclo, la mayoría de los exhermanitos siguen exponiéndose en los medios de comunicación.

Foto: captura pantalla.

No solo Marcos Ginocchio se hizo famoso, por haber sido el ganador, sino muchos de ellos, indiferentemente de haber sido eliminados en las primeras semanas del comienzo del reality.

Como es el caso de Tomás Holder, quien salió del certamen la primera semana y ahora está confirmado para el próximo Bailando 2023. Otra de las participantes más amadas es Julieta Poggio que quedó en tercer lugar en el podio del show. Ella logró dedicarse a sus pasiones: la actuación y el baile.

José María Muscari ya la convocó para formar parte del elenco de la obra teatral Coqueluche. Y también fue invitada por Fuerza Bruta para participar de su espectáculo Aven que se presenta en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, en los bosques de Palermo.

Alfa y Romina Uhrig, que habían terminado el certamen peleados, volvieron a amigarse, y se presentan juntos en programas de cocina a los que son invitados para mostrar la destreza que tanto los caracterizó en su paso por la casa.

La pareja más querida dentro del programa era la de Daniela Celis y Thiago Medina, a quienes llaman para presentaciones, lograron viajar por el mundo, vivir solos, y además abrir una verdulería.

Daniela Celis y Thiago Medina en Brasil Foto: instagram

También adentro del certamen hubo otras personas que se unieron amorosamente como Nacho Castañares y La Tora, y Maxi Giudice y Juliana Díaz, quienes son convocados para muchos eventos, recitales e inauguraciones de diferentes marcas que pagan abundantes sumas de dinero para contar con su presencia.

Y si seguimos hablando de parejas, también están Constanza Romero, de novia con Alexis Quiroga, que se convirtió en una de las “angelitas” de Ángel De Brito para su programa LAM (América) y es otra de las convocadas por la producción de Marcelo Tinelli para bailar en la famosa pista de baile, junto a su pareja.

Y en este contexto, hace algunos días apuntó ferozmente contra Daniela Celis, cuando afirmó que la joven oriunda de Moreno “la envidiaba y quería colgarse de ella”.

El comentario de Daniela contra Coti

Harta de su excompañera, Daniela salió a defenderse a través de su cuenta de Twitter. “Si yo hubiera querido entrar al Bailando, estaría haciendo campaña como haces vos. Pero en este momento me convencieron mejores propuestas y estoy más que satisfecha con ellas. Es fácil negar algo que dijiste, pero está todo grabado. Meses hablando y dedicando tiktoks”.

La furia de Daniela Celis en Twitter Foto: twitter

Finalmente, y como si fuera poco, agregó otro tuit polémico para no dejar lugar a dudas de lo que piensa de su excompañera. “Hoy en día agradezco todo lo que me está pasando y las oportunidades que tengo, no me esperaba tantas. Gracias a Dios no me hace falta colgarme de nadie. Y en caso de hacerlo sería con alguien que tenga más altura (mediática, por supuesto)”, dijo, burlándose de su enemiga.