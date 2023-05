Juliana Díaz en modo actriz: la ex Gran Hermano suplicó que la llamen del Bailando con un divertido video

La nueva edición de Bailando 2023 contará, como ya se sabe con algunas caras conocidas del ambiente de Gran Hermano. De hecho, el primer confirmado para el ciclo fue el influencer rosarino Tomás Holder, a quien en un principio se sumó “Alfa”, aunque luego se dio de baja en busca de otros proyectos.

Los que también están a punto de ser confirmados para la edición 2023 del programa de Marcelo Tinelli son Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga, una de las parejas que nació durante el desarrollo del reality.

Coti Romero y el Conejo están por firmar para el Bailando 2023

Quien no fue convocada aún fue Juliana Díaz, la venadense novia de Maxi Giudici, que decidió “llorarle la carta” a Tinelli para que la convoquen al ciclo. Para eso, inició una campaña en las redes sociales bajo el hashtag #lapipialbailando, donde suplica a los productores del programa que la llamen.

En el video, la influencer simula una llamada al “Chato” Prada y le dice: “Escuchame una cosa, ¿Qué está pasando que no me llamaron del Bailando todavía?. Soy la primera expulsada de todas las ediciones de Gran Hermano, ¿Cómo no me vas a conocer a mí?”.

Y continuó diciendo a la cámara: “Toda mi vida dije ´ay, Marcelo querido, yo quiero estar ahí bailando con ustedes, dándoles picante, contenido´... por el amor de Dios, llámenme, se los suplico”.

Con la publicación, la modelo desató una guerra de comentarios en sus redes sociales, entre los que apoyan su candidatura al ciclo de Telefé y quienes la acusan de “dar lástima”. Incluso algunos le reprocharon no ser realmente la primer expulsada de las ediciones de Gran Hermano.

¿QUÉ NUEVO PROYECTO INICIARÁ JULIANA DÍAZ TRAS GRAN HERMANO?

Juliana anunció a sus seguidores que será parte del ciclo de Net Tv “Editando Tele”, un programa de archivo que compila episodios hilarantes e insólitos de la televisión con la conducción de Luis Piñeyro y su equipo de panelistas Melina Fleiderman, Alvaro Norro y Pablo Muñe.