Juliana Díaz invitó a sus fans a una mateada y la invadieron los haters: “¿Quién los juna pavotes?”

Tras su paso por Gran Hermano, la venadense Juliana Díaz logró hacerse un buen número de admiradores que la siguen en redes sociales y celebran cada anuncio de su vida. En ese contexto y, para conectarse mejor con su “fandom”, a “Tini de Gran Hermano” se le ocurrió hacer una reunión y, tras recibir algunas críticas, salió a contestarle a los haters.

“Quiero, NECESITO, mateada con mi fandom (y lxs fandom de mis amiguis que se que me quieren también) Exijo conocer a todos los que estén en Baires! Que días, horarios, dondeeeeeee”, puso la ex hermanita en su cuenta de Twitter. Muchos de sus seguidores se mostraron interesados con la convocatoria, pero otros le recriminaron que no iba a ir nadie.

Juliana se enfrentó a los haters en Twitter Foto: @julianadiazGH

A lo que la influencer de moda respondió: “Qué me importa si son 2, 4, o 10 personas? Cual es el concepto de cantidad? Es mejor? Rinde? Prefiero que vaya quien sea y llenarme de ese amor recíproco y verdadero antes que rodearme de gente y frivolidades. Soy muy feliz con la gente que me apoya”.

En ese hilo, usuarios de la red social le contestaron apoyándola y haciendo notar que tiene buenas actitudes con sus fans. Sin embargo, otros redoblaron la apuesta y siguieron criticándola, por lo que la modelo santafesina y novia de Maxi Giudici dijo sin titubear: “¿Y a ustedes quien los juna pavotes con 2 seguidores y fotos de perfiles falsas? JAJAJAJA, hablan de veneno y mala persona y son el reflejo de lo que no les gusta”. Y cerró tajante: “No me rompan los huevos que vengo bastaaaaante buena”.

¿QUé nuevo proyecto iniciará Juliana Díaz tras gran hermano?

Aprovechando la repercusión de sus Tuits, Juliana anunció a sus seguidores que será parte del ciclo de Net Tv “Editando Tele”, un programa de archivo que compila episodios hilarantes e insólitos de la televisión con la conducción de Luis Piñeyro y su equipo de panelistas Melina Fleiderman, Alvaro Norro y Pablo Muñe.