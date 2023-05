Mauro Icardi le paró el carro a una picantísima Moria Casán: “No hace falta hablar pavadas”

En una entrevista con el ciclo LAM, Moria Casán habló de Mauro Icardi y, fiel a su estilo, dio una polémica opinión sin filtro sobre la relación del futbolista con su esposa Wanda Nara. El jugador, lejos de quedarse callado, salió a contestarle a la diva y le pidió que no hable “pavadas”.

“Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante”, aseguró la ex vedette y agregó poniendo en duda la capacidad del futbolista de mantenerse fiel: “Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”.

En abril, Moria propuso que Icardi, la "China" Suarez y Wanda Nara participen del Bailando Foto: @elejercitodelam

En ese sentido, Moria, que ya fue confirmada como jurado del nuevo Bailando 2023, opinó que Icardi “debe tener ganas de otras experiencias” y, pese a que “Debe estar muerto de amor” por su esposa Wanda Nara, “lo que uno percibe es que es un seductor”.

Finalmente, la famosa argentina disparó contra Wanda en un mensaje pasivo agresivo: “A Wanda la propuse para el jurado del Bailando. Es bárbara para todo, lo único es que yo la haría ir al foniatra”, lanzó. “Yo con las voces finitas… ¡Foniatra, amores!”.

¿Qué le contestó Mauro Icardi a Moria?

Luego que los comentario de Moria trascendieran en los portales de noticias, el jugador del Galatasaray de Turquía salió este jueves a contestar desde sus redes sociales y no sólo defendió a su esposa, sino que aseguró que Wanda es el “único poncho” que elige cada día.

“Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva en nuestro país, lo agradezco”, comenzó diciendo Icardi en una storie de su Instagram.

La respuesta de Mauro Icardi a los halagos de Moria Casán.

Y agregó: “También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida”, continuó, en referencia a Wanda.

“Te mando un beso. Y, sinceramente, con el nombre que tenés no hace falta hablar ‘pavadas’ gratuitas por dos minutos en las noticias”, cerró implacable Mauro.