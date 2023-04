Mauro Icardi subió una foto semidesnudo con Wanda Nara y los fans deliraron en Instagram

Lejos de los escándalos de separación que protagonizaron tiempo atrás, Mauro Icardi y Wanda Nara no paran de mostrar lo enamorados que están en las redes sociales. Esta vez, el rosarino posteó una picante imagen con su esposa y sentenció: “La culpa es tuya”.

En la foto, que no pasó inadvertida entre los seguidores de la pareja, se puede ver a Mauro recostado sobre una mesada con Wanda encima suyo, ambos con el torso desnudo. La imagen en blanco y negro generó entre los usuarios miles de comentarios y corazones rojos

La sugerente foto de Icardi y Wanda Foto: Gentileza Instagram.

“Yo no tengo la culpa de que me gustes; la culpa es tuya por tener todo lo que me encanta”, expresó el jugador del Galatasaray de Turquía. La empresaria y conductora de MasterChef, que actualmente está en Argentina, contestó: ”Qué tendré? Miss you”.

¿Mauro Icardi seguirá en el Galatasaray?

Mauro Icardi atraviesa un gran presente futbolístico en Galatasaray, club al que llegó en busca de minutos a préstamo desde PSG y que estaría dispuesto a comprar el pase del goleador a fin de temporada.

El delantero rosarino ya dio muestras de estar dispuesto a permanecer en el equipo y según informan, habría “recomendado” la incorporación de un jugador de la Selección Argentina que se consagró campeón del Mundo.

Se trata de Leandro Paredes, quién también pertenece a PSG aunque está cedido en Juventus. Sin embargo esto no sería nada sencillo ya que el mediocampista campeón del mundo tiene otros pretendientes y podría seguir su carrera en el fútbol italiano.