Wanda Nara causó sensación en las redes sociales al posar con un sofisticado y costoso look desde el Monumental

Wanda Nara no deja de sorprender a los millones de usuarios que la siguen en Instagram con cada uno de sus looks, ya que no solo revela su lado más sensual con outfits colmados de transparencias o corto tamaño, sino que también enamora con vestuarios elegantes y llenos de glamour que marcan tendencia.

Tal como ocurrió en esta oportunidad, en la cual la empresaria posó desde la cancha de River Plate con un exclusivo -y costoso- look beige: se trató de un mameluco al cuerpo que pertenece a la marca de ‘Micaela Tinelli’ y llevaba desabotonados los botones de la parte superior para aportar sensualidad, al igual que destacaba por la cinta que se ajustaba a su cintura.

A su vez, sumó una pequeña y sofisticada cartera negra que pertenece a la marca italiana ‘Diesel’ que tiene un valor aproximado de 425 euros, que en pesos argentinos sería más de $200 mil -según la cotización del dólar ‘blue’-; y, al mismo tiempo, calzó sandalias negras de taco aguja de Saint Laurent que tienen un costo de 1.150 euros, que en peso argentino se traduciría en $544 aproximadamente.

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Wanda Nara

La modelo compartió la publicación hace 20 horas y hasta el momento alcanzó a recibir más de 380 mil corazones rojos, junto con 2338 comentarios.

“La reina en el Monumental”, “Alguien sabe de dónde es lo que tiene puesto? Que marca?”, “La china y Wanda en la cancha la misma noche ja ja ja”, “No, no, quien pudiera tener ese outfit”, fueron algunos de los mensajes que recibió.