Wanda Nara dejó ver su figura con un body negro de escote pronunciado

Instalada en la Argentina por trabajo, Wanda Nara no para de ganarse los corazones de todos. Tanto a través de la pantalla, con su conducción de MasterChef, como con sus osadas publicación en las redes sociales, la empresaria da de qué hablar.

La también influencer reúne en su perfil de Instagram más de 16.3 millones de seguidores que enloquecen con cada uno de sus posteos, como ocurrió con la fotografía que compartió en las últimas horas. Tras ser criticada por el excesivo uso del Photoshop, la mayor de las Nara cosechó miles de corazones rojos al posar con un body negro de escote pronunciado que reveló su figura.

Wanda Nara cautivó con un conjunto verde y negro. Foto: Instagram

La presentadora sumó hasta el momento cerca de medio millón de “me gusta” de parte de sus admiradores de todo el mundo y la imagen recibió todo tipo de halagos en comentarios como: “¿Podrán?”, “Divina, con filtro o sin, la envidia habla por sí sola”, “Wanda sos única” y “Qué espectáculo”.

El incógnito mensaje de Wanda Nara y la reacción de Mauro Icardi

En el reciente posteo, Wanda compartió una reflexión que llamó mucho la atención: “Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no habría amor y sin amor no somos nada. Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que yo sola tuve que nadar, quizás no eras para mí, aunque yo era feliz”.

Wanda Nara robó suspiros en Instagram Foto: instagram/Wanda_nara

Los usuarios al leerlo lo relacionaron de inmediato con su fugaz romance con L-Gante en una de sus pasadas visitas al país y en medio de una separación con Mauro Icardi. Hubo quienes también creyeron que se trató de un palito para su ex Maxi López, pero la emprendedora decidió no responder.

Sin embargo, el jugador del Galatasaray Spor Kulübü de Estabul reaccionó a sus palabras y le dejó un adorable mensaje que demostró que su reconciliación va viento en popa: “¿Te pusiste romántica? Poeta, o ¿andas con extrañitis? ¡Cada día más linda!”.