La primera foto donde Wanda Nara posa con Mauro Icardi en sus redes luego de la reconciliación: “En el paraíso”

Luego del famoso escándalo mediático conocido como “Wanda Gate”, la relación de Wanda Nara con Mauro Icardi se tornó confusa tanto es sus redes sociales como en los medios de comunicación. Hubo varias idas y vueltas antes de su actual reconciliación.

Esta es la dieta que hace ver tan bella a Wanda Nara.

Según lo que mostraba en los medios de comunicación, la empresaria no estaba dispuesta a reconciliarse con el jugador de fútbol hasta el comienzo de la semana, donde lo hicieron público. “Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo”, escribió el joven en su perfil de Instagram.

Aun así, Wanda hasta el momento no había reposteado ninguna foto ni dedicando ninguna frase amorosa con su pareja hasta el día de hoy. Que se fotografió frente al espejo de un lujoso hotel en las Islas Maldivas.

Desde Maldivas, Wanda Nara infartó a sus fans de Instagram en microbikini negra. Foto: Wanda Nara

Sus fanáticos enloquecieron con su microbikini color verde, uno de los colores más usados durante estas semanas de calor. El corpiño triángulo y la bombacha colaless con los bordes repletos de brillos, es uno de los modelos más demandados por las mujeres argentinas.

Icardi y Nara compartieron un reciente viaje a Islas Maldivas. ¿Están juntos o no? (Instagram).

Wanda Nara defendió a la TikToker Kami

Kami es una joven que hace videos en TikTok exponiendo distintos aspectos de su vida junto a su pareja y recientemente se volvió viral un descargo frente al ataque de los haters.

Wanda Nara en Maldivas, derrochando su belleza en el destino paradisíaco

A la influencer la sensibilizaron las lágrimas de su par y le dio su apoyo. “Que nadie te haga dejar de hacer lo que te hace feliz. No les des el poder de lastimarte. Si les quitas el poder a los que solo quieren lastimar, no les dejas más nada en la vida. A la gente vacía que solo vive buscando meterse en la vida de los demás, no hay que darles ese poder”, aclaró.