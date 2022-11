Wanda Nara al parecer viajó al caribe con Mauro Icardi, pero su look no era el mismo y expuso:”una guerra perdida”

Para promocionar su nueva línea de trajes de baño, Wanda Nara no tuvo mejor idea que viajar a Islas Maldivas para posar frente a la cámara y mostrar sus nuevos diseños. Sin embargo, no estuvo sola.

Wanda Nara en Maldivas Foto: instagram/Wanda_Nara

Al parecer, Mauro Icardi la habría acompañado y circulan los rumores de una nueva reconciliación luego de su visita a la Argentina y su acercamiento a L-Gante.

En una de sus fotos compartió con el público: “La playa y el pelo, una guerra perdida”, mientras usaba un mono deportivo negro y rojo y llevaba un maquillaje mega sutil.

Wanda Nara, en la playa de Las Maldivas.

En cuanto a su cabello, se veía espléndido más allá de su frase y superó los 300 mil likes en su cuenta de Instagram. Por supuesto que todos sus fans le hicieron saber lo bella que era.

Wanda Nara relevó que su cabello no se lleva bien con la vida en la playa Foto: instagram

Wanda Nara defendió a la TikToker Kami

Kami es una joven que hace videos en TikTok exponiendo distintos aspectos de su vida junto a su pareja y recientemente se volvió viral un descargo frente al ataque de los haters.

La modelo y empresaria le dedicó un tierno mensaje a la tiktoker cordobesa. Foto: Redacción Vía Córdoba

A la influencer la sensibilizaron las lágrimas de su par y le dio su apoyo. “Que nadie te haga dejar de hacer lo que te hace feliz. No les des el poder de lastimarte. Si les quitas el poder a los que solo quieren lastimar, no les dejas más nada en la vida. A la gente vacía que solo vive buscando meterse en la vida de los demás, no hay que darles ese poder”, aclaró.