Así sería una telenovela turca si Wanda Nara y Mauro Icardi fueran sus protagonistas

Wanda Nara y Mauro Icardi son sin duda alguna la pareja argentina más mediática, estando inmersos en el mundo de la polémica desde los inicios de su amor.

Con idas y vueltas, vueltas e idas, la pareja protagoniza una verdadera telenovela que pareciera no llegar nunca a su final a pesar de las múltiples ocasiones en las que este parecía inminente.

Wanda Nara y Mauro Icardi Foto: Instagram/Wanda_Nara

Reconciliados luego de una ruptura que parecía definitiva, Wanda compartió a través de su cuenta de Instagram con más de 16.3 millones de seguidores una fotografía junto al jugador del Galatasaray de la cual llamó la atención el subtítulo que la empresaria agregó: “Mi novela turca favorita”.

¿Cómo sería una telenovela turca con Wanda Nara y Mauro Icardi de protagonistas?

Sin perder tiempo, los seguidores de Wanda decidieron comentar en el posteo con posibles títulos y tramas que podrían servir si la historia de amor de ella y Mauro se transformara en el guion de una telenovela turca.

“Esta sería Elif, siempre le pasa algo y no termina más” comentó un usuario en referencia a la telenovela acerca de la historia de amor entre Melek y Kenan, a quien se le sumó el siguiente comentario: “Claramente son una telenovela turca, ya son más las veces que terminaron y volvieron que las que secuestraron a Elif!”.

Wanda Nara y Mauro Icardi tras reconciliarse. Foto: Wanda Nara

Uno de los comentarios que destacó frente al resto señalaba cómo sería una posible sinopsis: “Muchas veces cortaron, nunca se soltaron, por algo será... solo ellos saben su verdad”. Aunque sobre la posible trama, algunos seguidores de la empresaria y expertos en mirar telenovelas le dijeron: “Las novelas turcas siempre termina muerto uno de los dos actores principales, te aviso por las dudas si no viste alguna ja, ja”.

El momento más duro en la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

En una entrevista con Susana Giménez realizada para Paramount+, Wanda Nara se refirió a uno de los momentos más duros de su relación con Mauro Icardi: el engaño del futbolista con la Chica Suárez.

“Cuando vi los mensajes me tomé un avión a Milán y él vino atrás mío. Hablamos un montón, me dijo que piense en la familia, que había sido el error de su vida” confesó la empresaria acerca del momento en que se enteró de la infidelidad.

Wanda Nara en la entrevista con Susana Giménez. Foto: Paramount+

“No era amiga de la China Suárez, teníamos una buena relación. Mi reacción fue medio machista. Yo soy muy chapada a la antigua: no somos una pareja abierta. Para mí un mensajito es divorcio. Los mensajes decían cosas que yo no habría escrito y no me esperaba que Mauro no me haya contado. Nunca habíamos tenido un problema así” continuó relatando Wanda.

Sin embargo, la relación supo ver la luz en aquel oscuro momento: “Lo que hablamos va a quedar entre nosotros, no me interesa dar detalles. A mí no me cambia si pasó algo entre ellos o no, un mensaje ya es gravísimo. Hoy confío en Mauro ciegamente” cerró de forma categórica la empresaria.