Susana Giménez cumple 79 años: su candente romance con Ricardo Darín

Corría 1978 cuando Susana Giménez y Ricardo Darín hicieron público su amor, luego de que la diva argentina se separase del boxeador Carlos Monzón.

La actriz que este 29 de enero cumple 79 años y el actor nominado a los Premios Oscar por Argentina, 1985, se conocieron en 1972 en el rodaje de la película He nacido en la ribera, pero, por entonces, la diferencia de edad era un límite entre sus sentimientos porque se trataba de una Susana de 28 años y un Ricardo de 15.

El largo romance entre Susana Giménez y Ricardo Darín. Foto: web

La pareja viviría unos exitosos 9 años de amor, y, si bien casi 36 años han pasado desde ello, el cariño perdura en forma de amistad.

El largo romance entre Susana Giménez y Ricardo Darín. Foto: web

¿Cuál es la opinión de Ricardo Darín al mirar hacia el pasado y recordar su romance con Susana Giménez?

En una entrevista para el programa Línea de tiempo, Ricardo Darín fue homenajeado y recordó su relación amorosa con Susana Giménez y aseguró: “Mi relación con Susana fue un escándalo. Hoy en día estaría bien visto, pero, por entonces, pasaron cosas horribles”.

El largo romance entre Susana Giménez y Ricardo Darín. Foto: web

“Eso desde afuera. Entre nosotros no. Desde afuera fueron altamente críticos no solo por la diferencia de edad, sino porque estaban los que decían ‘Cómo va a salir con este estúpido’, ‘Este cara de loro’. La gente tenía libertad para decir cualquier cosa. Todo eso a pesar de que no había Twitter... me encantaría saber qué pasaría hoy en día con las redes sociales”.

Todo lo que tenés que saber sobre He nacido en la ribera

Sinopsis: Un joven de barrio se convierte en estrella del fútbol y complica su vida cuando se involucra con una modelo.

Duración: 1 h 20 min

Director: Catrano Catrani

Fecha de estreno: 19 de agosto de 1972

Dónde ver He nacido en la ribera: YouTube

¿En qué películas actuó Susana Giménez?