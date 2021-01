La serie “Monzón”, que cuenta la vida del ex boxeador Carlos Monzón, se emite en Telefé de lunes a viernes desde las 23.30. El ciclo llega ahora a la televisión pero ya estuvo disponible antes en plataformas de streaming y, luego de su estreno, varias personas que conocieron al boxeador se mostraron disconformes con la forma en que los autores representaron su vida.

Silvia Monzón, una de las hijas de Carlos y Mercedes Beatriz García, se expresó sobre la ficción en un reportaje para Caras. “Yo sí la miro pero no me gusta que muestren a mi papá siempre tomando del pico de una botella, porque él no era así”, dijo en 2019.

"Yo confié al firmar los papeles autorizando que la hicieran pero no vi los libretos. Creo que hay muchas cosas lindas también de su vida para contar y no lo hicieron. Mi papá ayudó un montón a la gente porque era muy generoso y eso no se ve", expresó la hija del boxeador.

Luego, resaltó una anécdota de Monzón que no aparece en la serie. "Carlos siempre fue muy generoso y cuando venía (a Santa Fe) le regalaba hasta autos a la gente. Daba todo lo que tenía para que nadie sufriera lo que él había padecido", agregó Pelusa.

Susana Giménez y Carlos Monzón en 'La Mary' (Foto: Web)

Además de Silvia, otras personas que conocieron al boxeador se manifestaron sobre la serie. Susana Giménez también expresó su desagrado con la manera en que fue retratado un episodio de violencia que sufrió junto al ex campeón.

“No es verdad lo que dicen de Montecarlo. Sí es cierto que yo estuve allá con él cuando peleó con (Rodrigo) Valdez. Pero no hubo golpes. Me pegó una vez sola, la de Nápoles, y parece que a algunos no les alcanza. Estoy harta de que quieran buscar sangre y que no respeten lo que digo”, le explicó la diva a Clarín.