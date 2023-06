Un reconocido futbolista de River Plate estaría interesado en conquistar a Coti Romero

Desde que Coti Romero y “El Conejo” confirmaron su separación, la correntina no para de llevarse todas las miradas en las redes sociales. Esta vez, la ex participante de Gran Hermano subió una foto y un reconocido futbolista de River no pudo resistir a interactuar con ella.

No es la primera vez que un futbolista se acerca a Coti, ya que hace unos meses el arquero de Boca, Javier García, le mandó un mensaje. Después, el delantero de River Plate, Lucas Beltrán, también habría querido conquistar a la correntina.

La ex ‘hermanita’ está soltera hace menos de un mes y hay otro futbolista del Millonario que no pierde tiempo, por lo que comenzó a hacerse notar en el perfil de la influencer otra vez, ya que en enero de este año le había mandado un mensaje. ¿Nace un nuevo romance? Todavía no se sabe, pero Ezequiel Barco puso like en una foto de Coti y sus seguidores no lo dejaron pasar.

El like del futbolista Ezequiel Barco en la foto de Coti Romero. Foto: Captura de pantalla

A principios de este año, Barco le escribió a Coti por Instagram, pero ella no respondió porque estaba en pareja. Ahora, el futbolista volvió a interactuar con la correntina y comenzó a circular por las redes. Los usuarios dejaron todo tipo de comentarios por el accionar del jugador. “¿De qué planeta viniste, Barquito?”, “ankara Barco”, “no pierde el tiempo Barquito”, fueron algunas de las tantas reacciones.

Los motivos de la separación de Coti Romero y “El Conejo”

En medio de los rumores de infidelidad, el miércoles pasado por la noche, la correntina de Gran Hermano anunció su separación del cordobés. “Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación”, escribió Coti en su historia de Instagram.

La influencer agradeció a sus seguidores por el apoyo a la pareja que nació en el reality y explicó que “cada uno tiene proyectos en los que se quieren enfocar al máximo”, por lo que “creen que es lo mejor”.

Coti Romero anunció su separación de Alexis "El Conejo" Quiroga. Foto: Captura de pantalla

Unas horas más tarde, Romero volvió a escribir en sus redes. “No se dejen engañar por boludeces. Jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar”, expresó.

Por último, manifestó que le parece “una locura” tener que aclarar que no hubo una tercera persona en discordia. “No voy a dar notas, no lo hice antes y no lo voy a hacer ahora. Por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien”, concluyó Coti.