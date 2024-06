Moria Casán acorraló a L-Gante y le preguntó por su relación con Wanda Nara: “¿Te calentaste?”

L-Gante es una cantante argentino de 24 años, que comenzó a crear sus primeras canciones con sus propios recursos y en 2020, logró saltar a la fama y ubicarse como un referente del género RKT. Actualmente, es una de las personalidades más populares del país.

La relación entre Wanda Nara y L-Gante

En octubre de 2022, Wanda Nara fue la protagonista del videoclip de L-Gante “El último romántico”, y durante ese periodo hubo rumores de que entre ellos había más que una relación de amistad, aunque nunca lo confesaron.

En esta oportunidad, el cantante se presentó a “Nave Nodriza”, el programa de Pícnic Extraterrestre conducido por Moria Casán. Y la vedette le consultó a L-Gante: “¿Qué te pasó con Wanda Nara? ¿Te calentaste? ¿Se te paró… el corazón?”. El artista comentó que todo inició cuando Wanda subió una foto a Instagram y usó una canción de él de fondo, y desde entonces, comenzaron a hablar.

L-Gante habló de su relación con Wanda Nara

“Una foto en la que bastante linda se veía con la canción ‘Bar’, que tengo con Tini”, señaló. Luego, comentó que se conocieron en un evento, donde se sentaron el uno al lado del otro y tuvieron la oportunidad de charlar y conocerse. Cuando Moria le consultó si le gustó, L-Gante respondió: “Sí, obvio”.

“Con tal de comprobar que la otra persona está actuando, yo actúo”, indicó L-Gante sobre su accionar cuando Wanda le comenzó a hablar. Luego, negó que Wanda lo haya usado para vengarse de la situación entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Totalmente no. Si alguien quiere romper la película, no creo que me apuntaría a mí, sino que a algo más verdadero y más genuino. Yo no tengo músculos ni los millones que tiene Mauro”. Y aclaró que fue algo más imprevisto.

¿Cómo fue el primer encuentro entre Mauro Icardi y L-Gante?

L-Gante comentó que el primer encuentro que tuvo con Mauro Icardi fue en el evento de “O Bicho Vai Pegar”, la canción que Wanda Nara lanzó el 1 de febrero de 2024. “Todo bien… creo”, dijo sobre el encuentro en donde estaban sentados en la misma mesa.

“Era impactante para mí también que la estemos pasando tan bien todos. Fue increíble”, explicó L-Gante, y luego Moria señaló que él estuvo en la misma mesa que la persona que le gustaba y su marido, y el cantante asemejó: “Es como cuando tenés una reunión formal con el abogado contrario y no podés decir nada”.