¿Qué dirá Wanda Nara? L-Gante lanzaría una canción con la China Suárez

La China Suárez es una actriz y cantante argentina de 32 años, que comenzó a trabajar desde que era una niña con papeles importantes en tiras juveniles. A principios de 2022 decidió dedicarle tiempo a su carrera musical y lanzó su primera canción.

El éxito de la China Suárez como actriz y cantante Foto: Instagram

En los dos años que lleva lanzando música propia, la China Suárez colaboró con varios artistas, como Santi Celli en “El juego del amor”, con el Polaco en “Ya no quiero verte”, con Rusherking en “Hipnotizados”, Ecko en “Pasatiempo” y “Me gusta”, Rodrigo Tapari en “El amor que tú me das” y The la Planta en “La Culpa”.

La China Suárez comentó que está filmando un nuevo videoclip Foto: Captura de Instagram

En esta oportunidad, la China Suárez lanzaría una nueva colaboración con L-Gante, el cantante de RKT de 24 años. Teniendo en cuenta que en su canal de difusión de Instagram contó: “Estoy yendo a filmar el próximo video, no me lo creo”, y comentó que estaba haciendo un vlog del momento para TikTok.

L-Gante compartió la foto de la China Suárez con su cadena Foto: Instagram

Y luego, a través de sus historias de Instagram, compartió una foto suya en la que estaba mordiendo una cadena dorada. L-Gante, que había sido etiquetado, compartió la foto, y al parecer, era una de las cadenas que el cantante suele usar a diario. Por lo cual, podría ser una señal que ayer grabaron el videoclip de la canción que tendrían juntos.

Sobre el tema, la periodista, Marcia Frisciotti escribió: “Me cuentan que la China habría estado bastante insistente con esta colaboración y L-Gante bastante confundido en sí hacerla o no”.

¿Qué dirá Wanda Nara sobre la posible colaboración entre la China Suárez y L-Gante?

Teniendo en cuenta que a finales de 2021, Wanda Nara y la China Suárez tuvieron un fuerte cruce mediático: “Wanda Gate”, ya que la conductora acusó a la actriz de involucrarse con Mauro Icardi y de arruinar una familia.

Además, a finales de 2022, Wanda Nara y L-Gante comenzaron a ser cercanos, y ella formó parte del videoclip de “El último romántico”. Desde entonces, comenzaron los rumores de romance, aunque ambos explicaron que son buenos amigos y que siguen en contacto.

Que dirá Wanda Nara sobre la posible colaboración de L-Gante con la China Suárez

Por lo cual, es una incógnita que dirá Wanda sobre una posible colaboración entre su amigo, L-Gante, y la China Suárez, una figura con la que no tiene buena relación.