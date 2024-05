La exnovia de Marcos Ginocchio rompió el silencio y brindó su postura sobre el vínculo del modelo con la China Suárez

Marcos Ginocchio y la China Suárez siguen en tendencia por su compleja relación. Luego que la actriz publicara un video del modelo durmiendo, debió salir a desmentir cualquier tipo de relación amorosa.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al ‘Primo’ y no quererlo”, sentenció la China Suárez en sus historias de Instagram.

El descargo de la China Suárez. (Captura)

Ahora bien, pese a que ambos han desmentido un vínculo más allá de la amistad, los rumores y dudas siguen crecimiendo con fuerza. Es por ello que Julieta Illescas, la exnovia de Ginocchio, decidió brindar su opinión.

Qué dijo Julieta Illescas sobre el vínculo de Marcos Ginocchio y la China Suárez

La postura de la joven salteña fue presentada por el periodista Juan Etchegoyen en Radio Mitre. Ahí, reveló que la exnovia de Ginocchio dejó de seguir al modelo luego de hacerse viral la foto publicada por la China Suárez.

Aseguran que la China Suárez y Marcos Ginocchio estarían saliendo: la razón por la que los vinculan. Foto: Instagram

“Yo te vengo contando de daños colaterales después de la foto que subió la China el fin de semana de Marcos, uno de los problemas que hubo con eso fue que se enojó la novia salteña de Marcos o la ex, ya no sé quién es en la vida del ganador de GH Julieta Illescas (...) Ella lo dejó de seguir a Marcos después de la foto que subió Eugenia”, expresó el comunicador.

Seguidamente, Etchegoyen aseguró que contactó a la salteña para hacerle una entrevista. Sin embargo, la joven la rechazó al saber que el motivo era Marcos.

Reapareció Marcos Ginocchio y revolucionó a sus fans: ¿con quién fue visto?" Foto: Web

“Lo primero que le pregunté fue si quería darme una entrevista a lo que ella me dijo ‘¿a mí me querés hacer una nota? ¿Por alguna razón en especial?’ Y cuando le dije el motivo que era Marcos me respondió ‘te agradezco un montón pero no me interesa la oferta’”, relató el periodista.

Finalmente, pese a no tener una conversación directa con la joven, fuentes le confirmaron que Illescas estaría sumamente molesta con Ginocchio. Esto, debido a que el joven estaría enfocado más en el trabajo que en conseguir una pareja.

“A mí lo que me cuentan es que ella está harta de que él no quiera jugársela por amor y que en este momento prioriza el trabajo por sobre sus cosas personales”, concluyó Juan Etchegoyen.