Cuál sería el destino de ensueño que eligió Marcos Ginocchio para regalarle a la China Suárez

La China Suárez es una actriz, modelo y cantante argentina, que comenzó su carrera siendo muy chica en las novelas juveniles de Cris Morena. Luego alcanzó reconocimiento internacional, y ahora en su faceta de cantante tiene gran popularidad.

El 9 marzo la famosa cumplió años y en los medios de comunicación había gran expectativa sobre los festejos y quienes iban a asistir, ya que hace varias semanas que comenzó a circular los rumores de una relación más fuerte que la amistad entre la actriz y Marcos, el ganador de la edición anterior de Gran Hermano.

Lo cierto es que el salteño estuvo en el cumpleaños de la actriz, primero en la cena íntima que fue en un restaurante de la Ciudad de Buenos Aires y luego al otro día en la fiesta que hizo en su casa con su familia y amigos.

La China Suárez en su cumpleaños número 32. Foto: Instagram

Aseguran que Marcos Ginocchio le hizo un millonario regalo a la China Suárez

El periodista Juan Etchegoyen contó en su programa Mitre Live más detalles del festejo de cumpleaños y cuál sería el romántico regalo que recibió la China.

“El fin de semana cumplió años la China Suárez y todos hemos visto las imágenes donde estaba Marcos Ginocchio. Yo, desde diciembre, te vengo diciendo que el romance existe y quiero contarles hoy que este amor crece a pasos agigantados”, expresó el periodista en su programa.

“Marcos viajó de Salta a Buenos Aires exclusivamente para estar con Eugenia en su día. Están a punto de confirmar. Lo que me dicen a mi es que, hasta ahora, no lo hicieron porque los dos están de acuerdo en ir despacio para que la prensa no los abrume. La realidad, es que hoy están juntos y se acompañan”, comentó Etchegoyen.

“Y, para cerrar, quiero contarte algo más: pregunté por el regalo de Marcos a la China y me contaban que él compró dos pasajes para irse a las Islas Maldivas. Lo que le habría dicho Marcos es que vaya con quién quiera, aunque obviamente a él le gustaría acompañarla ¿Primeras vacaciones juntos?”, concluyó el periodista sobre la relación de la actriz y salteño.