Lauty Gram rompió el silencio sobre los “viejos amores” de la China Suárez

La China Suárez y Lauty Gram son la nueva pareja del momento. Desde que fueron captados por primera vez juntos en julio de 2023, los artistas han decidido mantener su vínculo bajo perfil.

Ahora bien, en los Premios Gardel 2024 se mostraron por primera vez juntos en una premiación. Ahí, el cantante decidió brindar algunas declaraciones sobre los “viejos amores” de la cantante.

Cuál fue la postura de Lauty Gram sobre los romances de la China Suárez

El artista de 22 años realizó dos notas para “Socios del Espectáculo” y “MShow”. En el primero se refirió a la relación de su pareja con Marcos Ginocchio, ganador de la edición pasada de Gran Hermano.

“Cero, es una relación de amistad”, recalcó el cantante al ser consultado sobre el vínculo de la China Suárez con el salteño.

Seguidamente, respecto a este tópico, el cantante aseguró que los medios de comunicación no le permitían a la artista tener amigos hombres. Por tanto, sentenció que Suárez siempre debía aclarar las cosas.

“El medio no entiende que ella puede tener amigos, sí o sí la tienen que relacionar. Yo me la paso con ella y hay veces que dicen que está con un chabón ahora y yo estoy al lado de ella (...) Ella lo salió a aclarar porque también le jo**, con una persona que se junta o se saca una foto ya la relacionan y es una fiaca”, añadió el cantante.

La explicación de la China Suárez tras la polémica de la foto con Marcos Ginocchio Foto: instagram/sangrejaponesa

Tras esta nota, el joven decidió hablar con “MShow”. En este medio, expresó que no le interesaría colaborar musicalmente con su novia por sus diferentes estilos. “No, por ahora no (...) Son dos gustos musicales muy distintos. A mí me gusta el reguetón bien urbano, y ella es muy poética con sus canciones. Muy angelical”, explicó Lauty Gram.

Finalmente, el joven expresó que le gustaría hacer una colaboración con Rusherking, exnovio más reciente de la actriz, porque lo consideraba sumamente talentoso.

